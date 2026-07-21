Escándalo en la Premier: piden revocar las visas de Lisandro Martínez y Enzo

En medio de los festejos tras vencer a Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, una imagen desató un fuerte revuelo político y deportivo en el Reino Unido. Diversos futbolistas de la Selección Argentina exhibieron una pancarta acercada por los hinchas con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", provocando duras reacciones en la prensa británica y en sectores vinculados al gobierno del país europeo

Bandera exhibida por el plantel

.Del hotel al césped: la increíble historia de la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que se quedó con la Selección

El episodio involucra directamente a figuras clave que militan en la Premier League, como Lisandro Martínez (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) y Cristian "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur). Ante la viralización de la fotografía, voces conservadoras como Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher, exigieron de forma tajante la revocación inmediata de los visados de trabajo para todos los futbolistas involucrados en la protesta.

La postura legal y el escenario en la FIFA

Pese al revuelo mediático y la presión pública, especialistas en derecho migratorio enfriaron la posibilidad de una expulsión del fútbol inglés. La experta Asma Bashir señaló que, si bien la Secretaría de Estado tiene la potestad de cancelar visados por conductas fuera del territorio, dicha medida se reserva para delitos graves, extremismo o amenazas reales a la seguridad nacional. Al tratarse de una manifestación política sin incitación a la violencia, resulta sumamente improbable una sanción de esa magnitud.

Por otro lado, la FIFA también se encuentra bajo la lupa y analiza si abrirá un expediente disciplinario. El organismo rector prohíbe estrictamente las consignas de carácter político en los campos de juego, por lo que podría aplicar multas económicas o suspensiones deportivas. Tras la caída de la Selección Argentina en la final ante España por 1-0, los jugadores deberán reintegrarse a sus clubes a fines de agosto, con el foco nuevamente puesto en la cancha pero bajo la mirada atenta de la opinión pública británica.

LT.