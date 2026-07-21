La lupa en el gol de España: los detalles que definieron la final del Mundial 2026

La Selección de España se consagró campeona de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a la Selección Argentina. El partido, marcado por un arrasador dominio desde la táctica y desde lo físico, se definió en el tiempo de adición, donde la Albiceleste tuvo errores básicos de conceptos debidos a la desatención y errores de concepto.

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Corría el minuto 106 de juego cuando la estructura defensiva del conjunto nacional sufrió una leve desconexión. Nahuel Molina es el primero en equivocarse, ya que nunca ve la pelota y quiere, con un empujón, sacarse de encima la marca y anular a Nico Williams. Este, no solo le ganó la espalda y recibió la pelota, sino que puso un pase a atrás sobre la línea hacía un hombre sin marca.

Ferran Torres es quien entra solo por el medio. Ante una Argentina agotada y con uno menos, parece una locura pensar que El Tiburón entró sin marca, pero horas después de la derrota albiceleste, se pudo analizar el gol y Giuliano Simeone, que poca relación tiene con la marca en la medialuna, es el jugador que más cerca estaba. Uno cree que por intuición debería ir a ahogarlo, pero a este se lo vio acomodarse las medias.

Emiliano Martínez al ver un centro tan alto, prefirió clavarse en el primer palo, y tras el pase atrás, intentó tapar el arco, imposible. El uno vestido de verde desconocía la posición de Williams y lo ve marcado por Molina, por lo que recula en su salida y ya es tarde para bloquear el pelotazo de Torres

El Tridente defensivo, armado a la fuerza, pudo tapar, bloquear, marcar o asignarse jugadores. España es un equipo muy móvil y no tiene sentido pensar que ninguno tenía instrucciones de seguir al jugador más peligroso de La Roja, pero el miedo, la desesperación y la desorientación hicieron que en la foto, los tres estén delante del goleador, viendo como recibe solo.

Momento del gol de Ferran

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¿Quién tuvo la culpa?

Son varios las situaciones a mejorar. A pesar de que el apuntado por las redes sociales como responsable es Molina, todos los puntos pudieron evitar el 1-0 o no. 20 tiros de España fueron tapados por un fondo argentino que se mantuvo firme, pero ante la primera desatención te vacunaron. Cansados, superados y encima con uno menos, Argentina fue victima de su esquema y de la agobiante juego español que hace que a la corta o a la larga, te equivoques.

LT.