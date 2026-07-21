Mejor gol del Mundial 2026: con dos argentinos en la lista, la FIFA dio a conocer los candidatos y cómo votar

La Copa del Mundo 2026 dejó postales imborrables y emociones hasta el último segundo de competencia. Tras la consagración del seleccionado español frente a la Albiceleste en la gran final, la FIFA puso en marcha la elección oficial para galardonar el Mejor Gol del Torneo (Premio Hyundai).

El organismo liderado por Gianni Infantino seleccionó un total de 12 anotaciones memorables convertidas a lo largo de las diferentes instancias de la competición. Entre los candidatos se destacan las joyas firmadas por los argentinos Lionel Messi y Julián Álvarez, además de verdaderas obras de arte de figuras internacionales.

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados al 11 ideal del Mundial 2026: quiénes son y cómo votarlos

Los 12 golazos nominados del Mundial 2026

Kerim Alajbegović (Bosnia vs. Qatar): El joven atacante eludió a dos rivales con pura gambeta en el área y definió con un toque preciso al ángulo durante la fase de grupos.

Julián Álvarez (Argentina vs. Suiza): En un cruce de cuartos de final sumamente cerrado, La Araña encontró un resquicio y sacó un remate perfecto al ángulo para abrir el camino de la clasificación.

Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia): En el epílogo de un vibrante encuentro (minuto 97), el volante inglés dejó en el camino a varios defensores con amagues de jerarquía para sentenciar el 6-4 definitivo.

Erling Haaland (Noruega vs. Brasil): El artillero noruego comandó la eliminación de la Canarinha al despacharse con un potente zurdazo de media distancia que dejó inmóvil al arquero sudamericano.

Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos): El delantero haitiano conectó de primera y sin escala un balón en el borde del área, clavándolo en el ángulo superior del arco defendido por Bono.

Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán): Una magnífica jugada colectiva en la primera fecha que culminó con una asistencia de Chris Wood y una potente definición alta del delantero neocelandés.

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina): Un auténtico hito para el combinado africano, concretado mediante un violento e impecable remate de media distancia que superó la resistencia de Emiliano Martínez.

Daizen Maeda (Japón vs. Suecia): La conquista asiática nació tras una larga y paciente secuencia de pases que culminó con una definición impecable mano a mano con el guardameta.

Kylian Mbappé (Francia vs. Senegal): En tiempo adicionado, el delantero francés encabezó una vertiginosa contra en campo rival y sacó un latigazo cruzado de derecha que se metió en el ángulo.

Lionel Messi (Argentina vs. Argelia): El capitán albiceleste se metió en la lista gracias al primer tanto de su triplete en el debut, tras recibir de Rodrigo De Paul y sorprender con un latigazo desde afuera del área.

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. Congo): Aprovechando un descuido defensivo en la fase de grupos, el uzbeko firmó una sutil y elegante vaselina por encima del arquero rival.

Ferrán Torres (España vs. Argentina): El delantero apareció en la cumbre del certamen, aprovechando un balón suelto en el área durante el tiempo suplementario de la final para encaminar el título español.

Cómo participar de la votación oficial

Los fanáticos que deseen elegir su tanto favorito podrán hacerlo ingresando al sitio web oficial de la entidad madre del fútbol mundial. Hay tiempo hasta el próximo lunes 27 de julio.

Para emitir el voto, los usuarios deben cumplir con un requisito sencillo: ingresar a la plataforma y crear previamente una cuenta gratuita con un FIFA ID.

BP