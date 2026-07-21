El fuerte mensaje de Lisandro Martínez tras la final: "La caída de los grandes..."

Lisandro Martínez, pilar indiscutido en la defensa de la Selección Argentina, publicó un sentido descargo en sus redes sociales luego de la dolorosa derrota ante España en la final. El zaguero expresó su tristeza por no conseguir el trofeo, pero resaltó el orgullo y la entrega innegociable de todo el grupo.

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En su mensaje, el ex jugador de Newell’s aprovechó para felicitar al combinado europeo por el título obtenido. Sin embargo, rápidamente puso el foco en el camino recorrido por el plantel albiceleste, dejando en claro que el resultado adverso no borra el esfuerzo y el sacrificio mostrado en la cancha.

"Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa", comenzó detallando Licha. El central le dedicó palabras de profundo agradecimiento a sus colegas y a todos los que hacen el trabajo invisible para mantener el orden, nombrando al cuerpo técnico, directivos y médicos.

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Lo que más resonó en el ambiente futbolero fue el fuerte dardo que el defensor soltó sobre el cierre de su publicación. Lejos de achicarse por el golpe de la final, disparó: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, apuntando directamente contra quienes criticaron al equipo recientemente.

Finalmente, el jugador le dejó un cálido mensaje al pueblo argentino, pidiendo que la pasión y la unión vividas a lo largo de este ciclo perduren en el tiempo. Cerró su sentido posteo pidiendo cuidar el país y con un contundente "¡Te amo, Argentina!".

LT.