FIFA confirmó apertura de un expediente que investigará los incidentes tras la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Casa Madre designó a un instructor de su Comité Disciplinario para analizar las imágenes de los encontronazos entre futbolistas, con el foco puesto en la Selección Argentina, y también en el informe del árbitro Slavko Vincic.

Pelea en la final del Mundial 2026

Los incidentes comenzaron apenas finalizó el partido con algunos cruces que involucraron a futbolistas como Leandro Paredes, Rodri Hernández, Thiago Almada y Eric García. Los de focos de conflicto se desactivaron rápidamente, y los protagonistas le quitaron peso a lo ocurrido en declaraciones posteriores.

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¿A qué sanciones se expone la Selección Argentina?

La apertura del expediente no implica que necesariamente habrá sanciones. Si el Comité de Disciplina de FIFA entiende que hubo conductas que infringieron el reglamento de juego limpio, los futbolistas podrían afrontar suspensiones durante partidos internacionales.

Final Argentina vs España

De confirmarse la mala conducta colectiva o falta de control por parte de la delegación argentina, AFA podría recibir una multa económica por parte de FIFA.

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La postura de FIFA tras la bandera de Malvinas en Argentina vs Inglaterra

El expediente sobre la Final del Mundo llega pocos días después que la misma FIFA desestimara de manera formal el pedido de investigación que el gobierno británico impulsó por la bandera que algunos futbolistas argentinos mostraron tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra, con la frase "Las Malvinas son argentinas".

Bandera de las Malvinas

Sky Sports reveló que FIFA no consideró infracción alguna por parte de los jugadores de Argentina, en un antecedente que podría actuar como atenuante de cara a lo que se termine resolviendo sobre la trifulca de la Final del Mundo.

NZ