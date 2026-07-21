Leandro Parede se entrenó con Boca y ya piensa en el jueves: se viene la Sudamericana

Con el fin del Mundial 2026, los focos vuelven a estar en el torneo argentino y las copas internacionales. Boca, que tuvo un mercado de pases movido, ya tuvo la reincorporación de Leandro Paredes al grupo y no hubo tiempo para lamentos. El cinco y capitán del club se entrenó con normalidad y pudo tener su primera charla cara a cara con Rodolfo Arruabarrena.

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El capitán Xeneize pidió estar convocado para el partido de la ronda de repechaje de la Copa Sudamericana. Tras el decepcionante rendimiento en la Copa Libertadores, el club quedó tercero de su grupo, cayó en la Sudamericana y se medirá ante O'Higgins de Chile. La Bombonera será testigo del nuevo ciclo de Boca, con algunos viejos conocidos, otras caras nuevas y un reloj de arena a la vuelta de la esquina.

Con los focos puestos en la competencia loca, Boca le ganó a Sarmiento por la Copa Argentina en una victoria más que necesaria. El Xeneize, bajo el mando de Juan Román Riquelme, sigue con las vidrieras vacías de títulos y estos parecen ser sus últimos cartuchos. La Copa del Mundo ayudó a bajar la espuma, pero con los movimientos en el mercado, hicieron que el presidente vuelva a estar en el foco de las criticas.

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Sebastián Villa volvió al club tras hacerle juicio, atravesar una condena por violencia de género y declarar su interés por jugar en el River de Marcelo Gallardo. También llegaron el lateral izquierdo Leandro Lozano de Argentinos y Álvaro Montero, arquero de Vélez. JRR volvió a estar en el foco de la tormenta tras borrar con el codo lo que escribió con la mano y pagar casi 7 millones de dólares la incorporación del exjugador de Independiente Rivadavia, pese a que la propia institución había emitido un comunicado oficial asegurando que el colombiano no volvería a vestir la camiseta Xeneize. El retorno no solo contradice aquella postura ética asumida tras el fallo judicial, sino que además sepulta una feroz batalla legal que incluyó intimaciones cruzadas, acusaciones de abandono de trabajo y millonarias demandas recíprocas ante la FIFA.

En el plano deportivo, Montero ya se entrenó con el club tras su participación en el Mundial con Colombia y Lozano es duda para el jueves tras no poder finalizar el entrenamiento de hoy por molestias; Dylan Gorosito sería su remplazante.

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Este jueves Boca se medirá ante O'Higgins por la ronda de repechaje de la Copa Sudamericana a partir de las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando. Por delante, en este 2026, también deberá afrontar la Copa Argentina y el Torneo Clausura, donde el Xeneize está obligado a dar una mejor cara que en los primeros meses del año.