Los temas claves para Chacho Coudet antes del inicio de River en el Clausura

Las sensaciones que dejó el papelón contra Aldosivi por Copa Argentina pusieron a Eduardo Coudet en modo de absoluta preocupación. Luego de un mes de pretemporada, el equipo volvió a ser muy parecido al del año pasado en cuanto al juego y aceleró los tiempos del mercado de pases, del regreso de los seleccionados y de la urgencia de los resultados para que los tres partidos del Clausura en una semana no se convierta en caldo de cultivo de mal clima.

El mercado de pases: Almada y Correa, prioridades absolutas

El tema que esta semana debe traer buenas noticias es el del mercado de pases con dos jugadores que le pueden dar ese salto de calidad que el equipo necesita, en especial en la parte creativa y de sello River. La referencia es para Thiago Almada y Ángel Correa. Con el segundo la cuestión está más avanzada que con el primero, pero para el DT son los refuerzos fundamentales si se habla de ese mercado agresivo y de un equipo de categoría para afrontar el 2026.

River vs Aldosivi en Copa Argentina

El tema Ángel Correa está en zona de negociación con Tigres de México, ya que el jugador puso punto final a su historia con el club de Nuevo León que arrancó perdiendo el torneo. Correa tuvo que cerrar sus redes sociales por el enojo de los hinchas y la dirigencia está en la misma situación, por eso el tema económico del pase se tornó en algo clave. Las diferencias eran grandes y estamos hablando de entre 2 y 3 millones de dólares. La idea de River es resolver todo en estas horas y que el jugador viaje.

Eduardo Coudet explotó tras la derrota de River en Copa Argentina y le tiró un palito a la dirigencia

El tema Almada es todo lo contrario. Ya hay un acuerdo con el Atlético Madrid que incluso rechazó contactos con Flamengo por los contactos establecidos con River, que va a pagar 20 millones de dólares por el 50 por ciento del pase y será socio de los españoles en una futura venta. Esta semana, con Almada en Buenos Aires tras el Mundial, será fundamental el trabajo de seducción de River para terminar de cerrar una operación que será de las más importantes de la historia del club.

Los Mundialistas y la mesa chica de Coudet

Hay tres jugadores que para Coudet son clave para el armado del grupo y las decisiones de liderazgo. Los tres vienen de jugar el Mundial. Gonzalo Montiel y Nico Otamendi son para el Chacho los integrantes de la mesa chica para comandar el grupo y además tienen una cuestión de rendimientos que el equipo necesita desde lo defensivo. En estas horas Coudet hablará con ambos para saber cuándo se suman. También está la cuestión de Juanfer Quintero, que se presenta el jueves y el DT quiere saber qué hará.

River vs Aldosivi en Copa Argentina

Finalmente, en esta semana de entrenamientos, Coudet debe encontrar la manera de que el equipo no repita el papelón de Salta este sábado en el Monumental contra Barracas Central. Los tiempos no están para soportar actuaciones como las del viernes pasado y menos como las que sucedieron en el primer semestre. No fue casual que el presidente, Stefano Di Carlo, haya dicho unos meses atrás que el equipo tiene que volver a jugar bien como lo manda el paladar de River.

NZ