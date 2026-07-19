Dibu Martínez gigante: las atajadas milagrosas que salvaron a Argentina ante España

La Selección Argentina igualó 0-0 ante España en los 90 minutos reglamentarios por la gran final de la Copa del Mundo 2026 y el partido se estiró al alargue en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió al extremo en el complemento, pero una descomunal actuación de Emiliano "Dibu" Martínez impidió la caída de la valla nacional y le dio vida a la Albiceleste.

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El trámite del encuentro se presentó sumamente táctico y friccionado en la cancha, con el combinado europeo manejando la posesión de la pelota. La historia se complicó severamente para el plantel argentino sobre el final, ya que el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación en tiempo de descuento, dejando al equipo con diez hombres justo antes del pitazo final.

Cuando las piernas ya no respondían y el rigor físico pasaba factura, el arquero del Aston Villa revalidó su mística en las citas máximas. La primera intervención providencial llegó tras un violento remate cruzado de Lamine Yamal que se metía en el arco sobre el final de los 90. Minutos más tarde, en el tiempo extra ahogó el grito de gol de Nico Williams con un manotazo agónico.

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El muro defensivo sostenido por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez (quienes tuvieron que salir reemplazado por lesión en la primera mitad) resultó clave para aguantar los embates de La Roja. Con el ingreso de Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, la Scaloneta reacomodó las líneas para contrarrestar la intensidad impuesta por los dirigidos por Luis de la Fuente.

LT.