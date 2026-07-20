Oficial: el Mundial 2030 tendrá 64 países divididos en 16 grupos

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pateó el tablero de la FIFA al confirmar a través de sus redes sociales que el Mundial 2030 se disputará con 64 países. Esta impactante expansión duplicará la cantidad de participantes que tuvo Qatar 2022 y añadirá 16 selecciones más respecto a la última edición, transformándolo en el certamen más grande de la historia.

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El anuncio oficial en las redes: "El próximo se juega en casa"

El dirigente paraguayo aprovechó la euforia post-torneo para clavar una bandera histórica respecto a la edición que conmemorará los 100 años de las Copas del Mundo. "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay", arrancó entusiasmado el titular de la confederación sudamericana en su cuenta de X.

Inmediatamente, soltó la primicia que dinamitó los portales deportivos internacionales. "Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", sentenció Alejandro Domínguez. El posteo estuvo acompañado por imágenes del Estadio Monumental, el Obelisco y momentos de gloria de los seleccionados de nuestra región, reavivando el debate sobre el formato organizativo.

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La ingeniería del nuevo formato: ¡16 grupos de cuatro!

Aunque la idea original estipulaba repetir la estructura reciente, la irrupción de las 64 plazas modificará por completo la logística del torneo. El boceto que manejan en las oficinas de Zúrich y Asunción marca que la primera fase se dividirá en 16 grupos de cuatro selecciones cada uno, erradicando los polémicos grupos de tres integrantes.

Bajo esta nueva modalidad, los dos primeros de cada zona lograrán la clasificación directa al cuadro de eliminación directa, que se iniciará en una inédita instancia de 16avos de final. En total, el campeonato constará de unos impactantes 128 partidos, obligando a los finalistas a disputar un encuentro extra respecto al calendario clásico si quieren levantar el ansiado trofeo dorado.

Vale recordar que el Mundial 2030 presentará una distribución geográfica sin precedentes históricos al unir a tres continentes distintos. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivos grupos para festejar el centenario, mientras que el resto de la competencia se mudará a las sedes principales compuestas por España, Portugal y Marruecos.

LT.