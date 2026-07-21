Tras la gran cita mundialista en Norteamérica, la pasión por el fútbol local vuelve a ocupar el centro de la escena. La pelota volverá a rodar esta misma semana en los diferentes estadios del país con el puntapié inicial del Torneo Clausura 2026, una competencia que promete emociones de alto vuelo y en la que los principales candidatos saldrán a ratificar su favoritismo desde la primera jornada.
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Formato del Torneo Clausura 2026 y objetivos en juego: copas y permanencia
El certamen mantendrá la estructura habitual de las últimas temporadas. Se disputará bajo la modalidad de dos zonas de 15 equipos cada una, abarcando un total de 16 fechas antes de dar paso a los apasionantes cruces de playoffs.
Más allá de la gloria de levantar el trofeo doméstico, este torneo será determinante de cara al futuro internacional y la permanencia. Los puntos acumulados definirán las plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027, además de sentenciar los dos descensos de la temporada a través de la combinación de la tabla anual y los promedios. Cabe destacar que Belgrano, por haberse consagrado en el torneo anterior, ya tiene su boleto asegurado al máximo certamen continental.
El debut de Boca y River
La acción se pondrá en marcha este jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26. Los fanáticos podrán seguir todas alternativas a través de las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium. River Plate hará su estreno en condición de local el sábado por la tarde, cuando reciba en el Estadio Monumental a Barracas Central, en tanto que Boca Juniors será visitante de Deportivo Riestra el domingo.
Cronograma completo: así se juega la fecha 1 del Torneo Clausura
Jueves 23 de julio
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19.30 | Belgrano – Rosario Central (Zona B) — TNT Sports
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19.30 | Sarmiento – Argentinos Juniors (Zona B) — ESPN Premium
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21.45 | Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal) — ESPN Premium
Viernes 24 de julio
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16.45 | Gimnasia (Mendoza) – Central Córdoba (Zona A) — TNT Sports
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19.00 | Racing Club – Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B) — ESPN Premium
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19.00 | Vélez Sarsfield – Instituto (Zona A) — TNT Sports
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21.15 | Huracán – Banfield (Zona B) — ESPN Premium
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21.15 | Platense – Unión (Zona A) — TNT Sports
Sábado 25 de julio
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14.45 | Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B) — TNT Sports
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17.00 | Newell's Old Boys – Talleres (Zona A) — ESPN Premium
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19.15 | River Plate – Barracas Central (Zona B) — TNT Sports
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21.30 | Lanús – San Lorenzo (Zona A) — ESPN Premium
Domingo 26 de julio
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15.00 | Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia (Zona B) — ESPN Premium
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17.15 | Estudiantes de La Plata – Independiente (Zona A) — TNT Sports
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19.30 | Deportivo Riestra – Boca Juniors (Zona A) — ESPN Premium
BP