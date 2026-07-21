Tras la gran cita mundialista en Norteamérica, la pasión por el fútbol local vuelve a ocupar el centro de la escena. La pelota volverá a rodar esta misma semana en los diferentes estadios del país con el puntapié inicial del Torneo Clausura 2026, una competencia que promete emociones de alto vuelo y en la que los principales candidatos saldrán a ratificar su favoritismo desde la primera jornada.

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Formato del Torneo Clausura 2026 y objetivos en juego: copas y permanencia

El certamen mantendrá la estructura habitual de las últimas temporadas. Se disputará bajo la modalidad de dos zonas de 15 equipos cada una, abarcando un total de 16 fechas antes de dar paso a los apasionantes cruces de playoffs.

Más allá de la gloria de levantar el trofeo doméstico, este torneo será determinante de cara al futuro internacional y la permanencia. Los puntos acumulados definirán las plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027, además de sentenciar los dos descensos de la temporada a través de la combinación de la tabla anual y los promedios. Cabe destacar que Belgrano, por haberse consagrado en el torneo anterior, ya tiene su boleto asegurado al máximo certamen continental.

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El debut de Boca y River

La acción se pondrá en marcha este jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26. Los fanáticos podrán seguir todas alternativas a través de las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium. River Plate hará su estreno en condición de local el sábado por la tarde, cuando reciba en el Estadio Monumental a Barracas Central, en tanto que Boca Juniors será visitante de Deportivo Riestra el domingo.

River vs Boca

Cronograma completo: así se juega la fecha 1 del Torneo Clausura

Jueves 23 de julio

19.30 | Belgrano – Rosario Central (Zona B) — TNT Sports

19.30 | Sarmiento – Argentinos Juniors (Zona B) — ESPN Premium

21.45 | Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal) — ESPN Premium

Viernes 24 de julio

16.45 | Gimnasia (Mendoza) – Central Córdoba (Zona A) — TNT Sports

19.00 | Racing Club – Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B) — ESPN Premium

19.00 | Vélez Sarsfield – Instituto (Zona A) — TNT Sports

21.15 | Huracán – Banfield (Zona B) — ESPN Premium

21.15 | Platense – Unión (Zona A) — TNT Sports

Sábado 25 de julio

14.45 | Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B) — TNT Sports

17.00 | Newell's Old Boys – Talleres (Zona A) — ESPN Premium

19.15 | River Plate – Barracas Central (Zona B) — TNT Sports

21.30 | Lanús – San Lorenzo (Zona A) — ESPN Premium

Domingo 26 de julio

15.00 | Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia (Zona B) — ESPN Premium

17.15 | Estudiantes de La Plata – Independiente (Zona A) — TNT Sports

19.30 | Deportivo Riestra – Boca Juniors (Zona A) — ESPN Premium

BP