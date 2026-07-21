Mundial 2034: sedes, fechas confirmadas y todos los detalles de la Copa del Mundo de la FIFA

El camino hacia el futuro del fútbol ya está trazado. Concluida la gran cita norteamericana, la atención del planeta deporte se proyecta hacia los próximos hitos del calendario internacional. Bajo estrictas normativas de rotación de confederaciones, el máximo organismo del balompié mundial determinó qué nación asumirá la gran responsabilidad organizativa dentro de diez años.

La Copa del Mundo de 2034 se disputará en Arabia Saudita, país que recibió la confirmación oficial por parte de la FIFA a finales de 2024. De este modo, el certamen ecuménico retornará al continente asiático tras el antecedente reciente de Qatar 2022. La normativa de alternancia continental determinó que las opciones quedaran restringidas exclusivamente a federaciones pertenecientes a Asia u Oceanía.

Oficial: el Mundial 2030 tendrá 64 países divididos en 16 grupos

¿Cuándo se jugará y qué pasa con las altas temperaturas?

Uno de los interrogantes principales que giran en torno al torneo en territorio saudí pasa por el calendario de disputa. Debido a las condiciones meteorológicas extremas de la región durante los meses de junio y julio —donde los registros térmicos superan los límites seguros para la actividad física de alto rendimiento—, toma fuerza la posibilidad de repetir la experiencia invernal.

Aunque todavía no existe un cronograma definitivo aprobado de manera oficial, se especula con que el balón comience a rodar entre noviembre y diciembre, alterando nuevamente los calendarios habituales de las ligas europeas y sudamericanas, tal como sucedió en la cita desarrollada en Medio Oriente.

Arabia Saudita será el anfitrión del Mundial 2034

La antesala histórica: el Mundial del Centenario en 2030

Antes de la llegada del torneo a tierras saudíes, el deporte rey celebrará su edición más emotiva. En 2030, la Copa del Mundo conmemorará los primeros cien años de historia desde aquel certamen inaugural albergado en tierras charrúas.

El formato aprobado presenta una estructura multi-continental sin precedentes: España, Portugal y Marruecos funcionarán como los ejes principales de la organización, concentrando la mayor parte de los encuentros. Sin embargo, como homenaje a las raíces de la competición, Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido inaugural cada uno, permitiendo que el arranque del torneo se viva en el lugar donde todo comenzó.

Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido inaugural cada uno en el Mundial 2030

El debate sobre la mesa: la propuesta de 64 selecciones

La expansión del torneo global continúa generando debates intensos en la dirigencia internacional. Tras el paso al formato de 48 equipos, la Conmebol impulsó formalmente una iniciativa disruptiva: que la edición conmemorativa del centenario cuente excepcionalmente con 64 selecciones participantes.

La propuesta, impulsada por las autoridades sudamericanas, busca transformar a Argentina, Uruguay y Paraguay en sedes de grupos completas en lugar de albergar un único encuentro simbólico. Si bien la idea continúa bajo análisis en las comisiones técnicas de la FIFA para evaluar su viabilidad logística y deportiva, la posibilidad de un torneo aún más masivo mantiene en expectativa a todo el planeta fútbol.

BP