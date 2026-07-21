Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la FP1 de Hungría, tal como anunció la escudería francesa Alpine este martes. El piloto estonio de 22 años se subirá al asiento del pilarense para afrontar la primera sesión de entrenamientos en el Hungaroring de Budapest.

Franco Colapinto retomará el control para el segundo entrenamiento libre, también previsto para el viernes, y completará la acción del fin de semana con tercera práctica y clasificación para la carrera del domingo.

Franco Colapinto y Paul Aaron

La decisión responde a lo establecido por el reglamento de la Fórmula 1, que desde 2025 establece que cada piloto titular debe ceder, al menos, dos veces su monoplaza a un piloto reserva durante la temporada.

Qué dijo Flavio Briatore sobre Franco Colapinto

En las últimas horas, el asesor ejecutivo de Alpine felicitó a Franco Colapinto por su buen fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. El argentino tuvo un destacado viernes y luego finalizó décimo en la carrera del domingo.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly

"Vimos una buena y justa carrera, especialmente entre Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto), quienes también mantuvieron una conducción limpia y entretenida; esta vez el resultado favoreció a Franco, así que felicitaciones para él", aseguró Flavio Briatore.

Maniobra maestra en Spa: Franco Colapinto y su doble adelantamiento que le valió un punto en Bélgica

Franco Colapinto suma 19 puntos en el campeonato de pilotos, ubicado en el puesto doce, mientras que su compañero Pierre Gasly está noveno con 42 unidades. Alpine se mantiene en el quinto lugar del campeonato de constructores, moviéndose como el “mejor de los terrenales” por debajo de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Franco Colapinto en el GP Bélgica: días, horarios y cómo ver la carrera por TV

El Gran Premio de Bélgica de F1 se disputará entre el 24 y 26 de julio. La fecha marcará el comienzo del receso de verano de la Fórmula 1, que descansará durante un mes.

Franco Colapinto

Viernes 24 de julio 08.30 PL1 12.00 PL2

Sábado 25 de julio 7.30 PL3 11.00 Clasificación

Domingo 26 de julio 10.00 Carrera

Toda la acción del GP Bélgica de F1 se podrá seguir en vivo por la pantalla de Fox Sports.

NZ