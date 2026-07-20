El GP de Bélgica, en el mítico Spa-Francorchmps, se llevó a cabo sobre piso seco, a pesar de la previsión de lluvia. La carrera terminó con 3 abandonos (Russell, Pérez y Stroll), 2 cuestionables Safety Car para limpiar la pista que duraron unos segundos, pero complicaron a los equipos y 4 pilotos penalizados con puestos en la grilla, por cambiar componentes de la Unidad de potencia. Antonelli ganó escoltado por Leclerc y Verstappen, Russell abandonó tras un brutal despiste en una arriesgada maniobra de sobrepaso a Hamilton, que terminó con una sanción al piloto de Ferrari. Destacadas actuaciones de Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Franco Colapinto, que ganó varias posiciones en la largada y tras adelantar a su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson, se quedó con la 10° posición.

Repaso de las tres jornadas

El jueves se llevó a cabo la tradicional carrera en homenaje a los pilotos fallecidos en Spa, Anthoine Hubbert y Dilano van’t Hoff, en la que Franco Colapinto estuvo presente junto al resto de los pilotos de F1, F2 y F3, todos participaron con remeras con la leyenda ‘Run for Anthoine’. Hubbert, piloto de F2, era amigo de la infancia de Pierre Gasly, quien lideró el pelotón y dejó un ramo de flores en el lugar del accidente. El día cerró con el track walk y el briefing (reconocimiento de pista y estrategia para el fin de semana) y los pilotos interactuaron con el público en la Fan Zone y dieron entrevistas. También la Fórmula 1 recordó al quíntuple campeón mundial de F1 Juan Manuel Fangio, en el aniversario de su fallecimiento, en especial Mercedes al que le dio sus primeros 2 títulos consecutivos en 1954 y 1955 con el legendario ‘Flecha de Plata’ (W196).

Prácticas y clasificación

En un fin de semana con Formato Normal (sin Sprint) hubo 3 prácticas libres de 60 minutos entre el viernes y el sábado, día en que también se realizó la clasificación para la carrera del domingo. Los equipos se centraron básicamente en probar actualizaciones y encontrar las mejores zonas para desplegar y recuperar energía, sin preocuparse por el recalentamiento de los frenos o los neumáticos por las bajas temperaturas (21/24°C ambiente, 37/41 en pista).

FP1. Fernando Alonso cedió el asiento de su AMR26 a Jack Crawford reserva del equipo mientras que Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri tuvieron problemas con los coches. Lideró Max Verstappen, Red Bull (1:47.070) seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

FP2. El ex piloto brasileño Emerson Fittipaldi, bicampeón de F1, estuvo presente en Spa acompañando su hijo, ‘Emmo’, que corre en F2 para AIX Racing. Hubo 2 Banderas rojas: una para sacar leca del asfalto por un despiste de Verstappen y la otra por el accidente de Pierre Gasly que perdió el control del A526 y se fue contra las defensas en la curva 13 destruyendo la parte trasera. Lideró Kimi Antonelli (1:45.944) seguido por el McLaren de Lando Norris y el Red Bull de Max Verstappen.

FP3. Alpine reparó el coche de Gasly, el RB22 de Isack Hadjar se paró en la salida del pitlane y con el reloj en 0, Lewis Hamilton se fue contra el muro en el mismo lugar en el que se accidentó Gasly el día anterior. El SF26 golpeó la saliente de las barreras, en la entrada de una escapatoria, algo que la FIA debería revisar. El accidente obligó a Ferrari a trabajar contra reloj para reparar el coche de cara a la Qualy. Lideró Kimi Antonelli (1:45.900) seguido nuevamente por Norris y Verstappen.

Maniobra maestra en Spa: Franco Colapinto y su doble adelantamiento que le valió un punto en Bélgica

Q1/18 minutos. En la primera tanda clasificatoria Hamilton salió con el coche reparado, los pilotos de Cadillac se ‘ayudaron’ con el rebufo o succión (técnica que permite mejorar el rendimiento del coche que viene detrás) y los pilotos de Alpine y Racing Bulls lograron pasar a la Q2.

Lideró Lando Norris (1:45.865) seguido por Verstappen y Hadjar. Gasly 12, Colapinto 13.

Eliminados: Albon, Ocon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll

Q2/15 minutos. Nico Hulkenberg tuvo que llevar el Audi al box por una fuga hidráulica, Liam Lawson cometió un error y se quedó fuera de la Q3, y los dos Alpine fueron superados por el Racing Bulls de Arvid Lindblad y el Audi de Gabriel Bortoleto.

Lideró Antonelli (1:45.142) seguido por Leclerc y Norris.

Eliminados: Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz y Bearman.

Q3/13 minutos. Hubo una Bandera roja por el despiste de Piastri que dejó leca en el asfalto y en la última vuelta Hadjar ayudó con la succión a Verstappen para que mejorara el registro (Hadjar penalizaba con puestos en la grilla del domingo).

Antonelli se quedó con la pole (1:44.361) detrás, Verstappen y Norris. Barry Baltus, piloto belga de Moto2 (Fantic Racing) entregó el trofeo (neumático Pirelli a escala). Por la penalización a Norris y Hadjar, Lawson y Gasly entraron en el Top10.

Las primeras 5 filas fueron para: Antonelli-Verstappen, Russell-Leclerc, Hamilton-Piastri, Lindblad-Bortoleto y Lawson Gasly. Colapinto largaría 11.

El sábado también hubo actividad en la F3 y la F2. El japonés Jin Nakamura piloto del equipo Hitech, de Oliver Oakes ganó la Sprint. Oakes, ex jefe de Alpine F1 renunció en 2025 tras un escándalo, poco antes de la confirmación de Franco Colapinto como titular, en reemplazo de Jack Doohan. En F2 la victoria en la Sprint fue para Joshua Dürksen (Invicta Racing), también piloto de Desarrollo de Mercedes F1.

La carrera, equipo por equipo

En un circuito desafiante como Spa-Francorchamps, que solía brindar un increíble espectáculo para los amantes del riesgo y la velocidad, la nueva regulación hizo que la gestión energética fuera protagonista y transformó a Eau Rouge, una de las curvas más emblemática de la F1 en un lugar de recarga. Pero la lucha por el campeonato, que ya comienza a definirse, hizo que los equipos encontraran la mejor forma de administrar la energía (despliegue y recarga) y al final, se vieron duelos interesantes.

Kimi Antonelli ganó la carrera con un coche claramente dominante, seguido por el Ferrari de Charles Leclec y Max Verstappen logró terminar en el podio con un RB22 que evoluciona, aunque no al nivel que el piloto necesita. Leclerc fue elegido Piloto del Día, Norris se quedó con el record de vuelta (1:48.904) y Lewis Hamilton con el record de velocidad de 350 km/h.

Mercedes/W17. El equipo alemán volvió a imponerse con Kimi Antonelli que desplazó sin problemas a Leclerc de la punta, mientras George Russell, víctima de su impaciencia y la presión que siente al ser superado por su compañero, provocó un contacto con Hamilton en una maniobra desesperada por recuperar posiciones, que lo dejó fuera de competencia en la largada. Antonelli lideró casi todo el fin de semana y se quedó con el GP el domingo (la 6° victoria de la temporada) recibiendo el trofeo de manos del rey Philippe de Bélgica. Mercedes sigue como líder del campeonato de Constructores con 358 puntos y Antonelli lidera el de pilotos, estirando la diferencia con Rusell a 50 puntos.

Ferrari/SF26. Sin dudas es la 2° fuerza. El equipo de Maranello es el único rival de Mercedes, del que lo separan 73 puntos. Charles Leclerc lideró gran parte de la carrera, pero no resistió el ataque de Antonelli y terminó 2°. Hamilton, penalizado innecesariamente por una acción en la largada y complicado por un SafetyCar, terminó 4°. El piloto inglés se vio involucrado en un incidente al parar en el giro 21 para cambiar neumáticos y cumplir la sanción: un mecánico que seguía trabajando en la rueda delantera derecha terminó en el piso, cuando le dieron vía libre a Hamilton para salir del pitstop. Afortunadamente no hubo consecuencias.

McLaren/MCL40. El equipo de Woking está muy lejos del que dominó dos temporadas y sigue sin encontrar la manera de fusionar motor y chasis para que funcionen aceitadamente. El actual campeón Lando Norris, que sufrió una penalización de 10 puestos en la parrilla y partió desde el puesto 13, tuvo que conformarse con el 7° lugar, mientras que su compañero Oscar Piastri, que sufrió daños por el contacto con Hamilton en el giro 8, sólo pudo ganar 1 posición y terminó 5°.

Red Bull/RB22. El equipo, liderado por Laurent Mekies, logró darle a Verstappen un coche más estable tras quitar el alerón trasero ‘macarena’ que provocó los dos accidentes del neerlandés en Austria (Q3) y Silverstone (DND). Verstappen recibió ayuda de su compañero Isack Hadjar durante la clasificación (le dio succión) y tras largar en 1° fila, logró mantener el 3° lugar en el podio, aunque a 9.6 segundos de Leclerc. Por su parte Hadjar, penalizado con puestos en la grilla, largó desde el puesto 21 y tras una increíble remontada terminó 6°.

Racing Bulls/VCA RB03. El equipo de Faenza, volvió a sumar pero sólo con Arvid Lindblad que clasificó bien y terminó 9° el domingo, sumando los 2 puntos que igualaron al equipo con Alpine en Constructores con 61 puntos. Liam Lawson no tuvo tanta suerte, no entró en la Q3 y terminó 12 fuera de los puntos.

Audi/R26. Gabriel Bortoleto, que realizó un gran trabajo el fin de semana logró terminar 8° el domingo sumando 4 puntos más para el equipo, pero Nico Hulkenberg, que entabló un duelo con Gasly y Lawson por la 10° posición, la perdió ante Colapinto.

Haas/VF26. El equipo estadounidense sigue con muchos cambios y ningún resultado. Se quedaron estancados en el desarrollo del coche y de sus pilotos Oliver Bearman es el que más sumó, aunque el domingo no pudo entrar en los puntos (terminó 14°). Su compañero Esteban Ocon, finalizó 17.

Williams/FW48. El coche, que no nació bien y no tuvo actualizaciones importantes, minó las expectativas de los pilotos de sumarse al grupo medio. Alex Albon finalizó 15 y Carlos Sainz, muy decepcionado en el puesto 16. Según James Vowles, las mejoras vendrían en la segunda mitad de la temporada.

Cadillac/CA01. En Cadillac insisten que lo más importante es recabar datos, para desarrollar el coche, algo coherente para un equipo que debuta, pero a estas alturas los pilotos están impacientes por resultados. Checo Pérez tuvo que abandonar por la rotura de la suspensión en el giro 14 y Valtteri Bottas finalizó 18.

Aston Martin/AMR26. El domingo Lance Stroll entró al box en el giro 27 y no volvió a salir, un abandono temprano para el piloto canadiense y Fernando Alonso, resignado a terminar al final de la tabla con un coche que no rinde, finalizó 19. Se cree que Hungría es el último GP donde correrá este monoplaza, muy rezagado en el desarrollo con problemas de sobrepeso y motor, y aseguran que luego del receso de verano habrá un coche nuevo.

Alpine, un capítulo especial

Alpine tuvo un fin de semana irregular en el que Franco Colapinto logró un 7° lugar en la FP2 al tiempo que su compañero Pierre Gasly destrozaba el coche en la curva 13. El sábado ambos entraron en la Q2 muy ajustados, pero no lograron meterse en la última tanda clasificatoria, aunque Gasly sí entró en el Top10 por las sanciones a Norris y Hadjar. En carrera Gasly parecía tener mejor ritmo y velocidad que Colapinto, pero el piloto argentino sorprendió con a todos con dos increíbles maniobras y una férrea y sólida defensa de su posición.

Colapinto salió del puesto 11, ganó 5 posiciones en la largada (su fuerte) aunque perdió una por un pequeño errorv y tras la parada temprana para cambiar neumáticos salió muy rezagado, pero remontó. En el giro 30, Colapinto que ya había superado a Hulkenberg, salía de Eau Rouge hacia la recta larga de Kemmel con Gasly y Lawson adelante, peleando por la posición. El argentino vio un hueco y con una increíble maniobra se metió por adentro y los pasó a los dos asegurando la 10° posición que defendió hasta el final. Tras la carrera dijo a ESPN “Obviamente muy feliz con el resultado, fue una buena carrera. Recuperé puestos, tuve suerte con la parada del SC y cuando puse gomas duras iba muy rápido. Sumar puntos con un auto que está costando, es positivo”.

La acción de Colapinto en Spa le valió un punto, con el que Alpine logró mantener el equipo 5° en Constructores, ahora compartido con Racing Bulls, pero además invalidó los dichos de Steve Nielsen, jefe del equipo, que ignoró su desempeño en en Silverstone, donde terminó en los puntos tras largar 19. Nielsen había dicho “… Franco es un piloto que ha tardado en arrancar… está mejorando y ha hecho algunas buenas carreras…creo que está por méritos propios…Más adelante cuando debamos tomar una decisión si es lo suficientemente bueno se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor, así es en la Fórmual 1”. Por suert, Colapinto trabaja duro, ignora los comentarios y contesta a sus detractores con su desempeño en pista.

Lo que sigue es el GP de Hungría, en el Hungaroring, del 24 al 26 de julio, la última carrera antes del receso de verano, que se extenderá hasta el 21 de agosto, cuando comience la actividad para el GP de Países Bajos, en Zandvoort, donde se esperan más actualizaciones de cara a la segunda mitad de la temporada.