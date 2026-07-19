Ganó Antonelli y Colapinto logró mantener el 10° puesto en el Gran Premio de Bélgica

El Gran Premio de Bélgica 2026, disputado en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, concluyó con una brillante actuación del piloto argentino Franco Colapinto, quien logró sumar un valioso punto tras cruzar la meta en la décima posición. En una carrera dominada por la estrategia y la resistencia, el podio fue encabezado por el italiano Andrea Kimi Antonelli en el primer puesto, seguido por Charles Leclerc en la segunda colocación y Max Verstappen completando el tercer lugar.

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Colapinto, que partió desde la 11° posición, tuvo una largada eléctrica en la que logró superar a varios rivales, aunque un despiste momentáneo lo obligó a ceder terreno, quedando temporalmente en el 8° lugar. Tras el ingreso del Safety Car por el abandono de George Russell, la competencia se reinició y el argentino debió lidiar con el ritmo superior de los McLaren y su compañero de equipo, Pierre Gasly, cayendo momentáneamente fuera del top 10.

La remontada de Franco Colapinto : estrategia y maniobras clave

El paso por boxes en la vuelta 16 presentó complicaciones técnicas que retrasaron al pilarense, obligándolo a remar desde atrás en la 16° colocación. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, Colapinto mostró un ritmo competitivo constante.

El momento culminante de su actuación llegó en la vuelta 30, cuando comenzó a escalar posiciones con maniobras de alto vuelo. La acción más destacada de la jornada ocurrió poco después, cuando, con una maniobra magistral, logró superar a Pierre Gasly y Liam Lawson en una misma acción, recuperando el 10° lugar.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica

La defensa heroica de Colpainto para cerrar en los puntos

En el tramo final de la carrera, con la victoria asegurada para Andrea Kimi Antonelli, la atención se centró en la lucha por el último punto disponible. Durante las últimas vueltas, Colapinto se vio acorralado por el asedio constante de Gasly, Lawson y Hülkenberg.

Pese a la presión y el desgaste de los neumáticos, el argentino se mantuvo firme, cerrando todos los espacios y ejecutando una defensa impecable. Con este 10° puesto, Colapinto no solo redondea un fin de semana de aprendizaje y superación, sino que logra capitalizar su esfuerzo con un punto que reafirma su crecimiento en la categoría.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Minuto a minuto del GP de Bélgica

Franco Colapinto larga 11°

¡Comenzó la carrera!

Vuelta 1

Max Verstappen superó a Andrea Kimi Antonelli y lidera la carrera. Franco Colapinto tuvo una gran largada, superó a varios corredores pero se fue afuera y debió ceder las posiciones que había ganado en ese tramo. Está 8°.

¡Safety car!

George Russell abandonó la carrera por un toque en la largada con Lewis Hamilton.

Se reinició la carrera

Vuelta 8

Lando Norris superó a Colapinto. Pierre Gasly figura 10° detrás del argentino.

Vuelta 12

Gasly también superó a Colapinto, que ahora está 10°. La carrera la lidera Antonelli.

Vuelta 16: Colapinto enttró a boxes

La parada tuvo una leve demora. El argentino sale 16° por detrás de Pierre Gasly (14°) y Esteban Ocon (15°).

Vuelta 18

Esteban Ocon a boxes y Franco Colapinto avanza una posición. Está 15° y firmó su mejor vuelta con 1:51.618. Está a poco más de un segundo de Gasly.

Virual Safety car: La carrera tuvo una breve interrupción pero ya está en marcha otra vez.

La carrera tuvo una breve interrupción pero ya está en marcha otra vez. Vuelta 19

Antonelli a boxes y cae hasta el 5° lugar. El nuevo líder de la carrera es Charles Leclerc con Lewis Hamilton y Oscar Piastri detrás.

Virtual Safety car: la carrera se ve interrumpida nuevamente. Investigan un incidente entre los compañeros de equipo en Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

la carrera se ve interrumpida nuevamente. Investigan un incidente entre los compañeros de equipo en Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Vuelta 21: Colapinto está 13°

Vuelta 28

Franco Colapinto supera con una gran maniobra a Nico Hülkenberg y está 12°.

Vuelta 30

Colapinto cierra su vuelta en 1:51.828 para girar más rápido que Gasly (1:52.042) y Lawson (1:52.120).

Con una gran maniobra Colapinto superó a Pierre Gasly y Liam Lawson en la misma acción para ser 10°

Vuelta 34: Kimi Antonelli lidera la carrera

Kimi Antonelli lidera la carrera Vuelta 36

Colapinto gira a un segundo y medio de distancia de Pierre Gasly y defiende la décima posición

Vuelta 37

Franco Colapinto (1:51.759) giró más lento que Gasly (1:51.477) en la última vuelta.

Vuelta 40

A cuatro vueltas del final, Gasly recorta la distancia a medio segundo y pelea la décima posición con Colapinto.

Vuelta 42

Antonelli ya sacó casi dos segundos de distancia sobre Leclerc y se encamina a ganar la carrera. Colapinto sostiene una diferencia mínima ante Gasly, Lawson y Hülkenberg. Pelea por sostenerse en el décimo lugar.

¡FINAL DE LA CARRERA!

Ganó Andrea Kimi Antonelli. Leclerc y Verstappen completaron el podio. Franco Colapinto, por su parte, realizó una brillante defensa sobre todo el final de la carrera y sumó un punto luego de cruzar la meta en la décima colocación. Gasly terminó 11°.

BP