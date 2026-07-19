Maniobra maestra en Spa: Franco Colapinto y su doble adelantamiento que le valió un punto en Bélgica

El momento culmen para Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica llegó en la vuelta 30, cuando la carrera entraba en su etapa de definición. Con el ritmo de competencia intensificándose, el piloto argentino de Alpine comenzó una escalada agresiva, demostrando una confianza absoluta en su monoplaza.

Ganó Antonelli y Colapinto logró mantener el 10° puesto en el Gran Premio de Bélgica

Fue allí cuando ejecutó la maniobra de la jornada: en un movimiento de alta precisión y valentía, superó a Pierre Gasly y Liam Lawson en una misma acción. Este doble adelantamiento no solo fue un despliegue de talento, sino el pase directo al 10° lugar, metiéndose de lleno en la pelea por los puntos.

Una defensa bajo máxima presión

Con la victoria de Andrea Kimi Antonelli prácticamente sentenciada en la punta, el foco de la carrera se trasladó hacia la lucha por la última unidad disponible. Colapinto, instalado en la décima posición, se vio rápidamente acorralado por el asedio constante de sus perseguidores. Durante las vueltas finales, Gasly, Lawson y Nico Hülkenberg presionaron cada centímetro del argentino, buscando aprovechar cualquier mínimo error.

A pesar del desgaste crítico de los neumáticos y la incesante persecución, Colapinto mostró una madurez impropia de su trayectoria en la categoría. Se mantuvo inamovible, cerrando cada línea de carrera y ejecutando una defensa impecable que frustró los intentos de sus rivales hasta ver la bandera a cuadros.

Colapinto en el GP de Bélgica

Este 10° puesto es mucho más que un simple dígito en la clasificación; es la recompensa al trabajo incansable de todo un fin de semana. Tras superar los altibajos de los entrenamientos y las complicaciones en boxes, Franco supo capitalizar su esfuerzo en el momento justo. Con este punto sumado en Bélgica, el joven piloto no solo reafirma su capacidad para codearse con los mejores, sino que demuestra que su adaptación a la máxima categoría avanza a pasos agigantados, consolidándose como una pieza clave de su equipo.

BP