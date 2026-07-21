La Copa Mundial 2026 ya quedó atrás y CONMEBOL da continuidad a su apretadísima agenda con el regreso de la Copa Sudamericana 2026. Los Playoffs, instancia de 16avos de final, enfrenta a los mejores segundos del torneo con los equipos transferidos desde la Fase de Grupos de la Libertadores.

Tigre abre el juego para los argentinos y es el primer equipo del país que jugará en la instancia que también afrontarán Boca Juniors y Lanús, con River ya clasificado a octavos. El Matador de Victoria fue segundo en su grupo de Sudamericana, y enfrenta a Nacional de Uruguay, tercero en Libertadores.

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Tigre golpeó rápido en Montevideo: gol de Jalil Elías

El Matador fue contundente bajo la bruma de Montevideo y en apenas dos minutos logró la apertura. Alan Barrionuevo bajó un tiro libre desde el sector izquierdo y Jalil Elías, al borde de la habilitación, estampó el 1-0 parcial.

Tigre aprovechó a un rival desconectado, que no atraviesa un buen presente, y pudo manejar sin grandes dificultades la ventaja en el resultado. Eso sí, el equipo sufrió la baja por lesión de Bruno Leyes, quien se golpeó en el hombro y fue retirado antes de la media hora de partido.

Nacho Russo estiró la ventaja para Tigre

Justo antes del descanso, Ignacio Russo recibió por vértice izquierdo del área y acomodándose con buen movimiento abrió el pie al 2-0. El goleador de Victoria reapareció con todo en el segundo semestre, estirando diferencias para los de Davobe.

Nacional incrementó su nerviosismo y sufrió la expulsión del argentino Bruno Zuculini, quien vio la segunda amarilla apenas iniciado el complemento y dejó con diez al Bolso.

Nacional vs Tigre: hora, TV y formaciones

Nacional de Montevideo y Tigre se enfrentan desde las 19hs en el Gran Parque Central de Montevideo, con el arbitraje del colombiano Carlos Betancurt y la televisación de DSports.

Nacional forma con: Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera y Maxi Gómez. DT: Jorge Bava.

Tigre alista a: Felipe Zenobio; Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nicolas Banegas; Jailson Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadísticas y Minuto a Minuto de Nacional vs Tigre

NZ