“Mostrémosle al mundo que somos unidos como argentinos, embanderados en nuestra Selección Argentina, que nos representó como ninguna otra lo había hecho antes” publicó Claudio Fabián Tapia, presidente de AFA, en un posteo realizado en sus redes sociales. Chiqui anunció que CONMEBOL autorizó a los equipos argentinos en Playoffs de Sudamericana a portar una bandera de reconocimiento para la Selección Argentina.

La publicación de Chiqui Tapia

Tapia manifestó su agradecimiento a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana, por darle un permiso especial a Tigre, Lanús y Boca Juniors, los tres equipos del país que juegan la instancia internacional, para el homenaje a la selección de Messi y Scaloni.

Curioso reconocimiento de Tigre a la Selección Argentina en Copa Sudamericana

Poco después del anuncio de Tapia, Tigre realizó su debut en Playoffs de la Sudamericana con gran triunfo ante Nacional en Montevideo. El Matador hizo el homenaje a la Selección pero de manera curiosa, ya que lució la bandera recién en el entretiempo.

Homenaje de Tigre a la Selección Argentina

Los futbolistas reaparecieron con la bandera tras pasar el entretiempo en el vestuario, y se sacaron una foto que fue compartida por las redes sociales del club. Allí Tigre agradeció a Tapia y a Alejandro Domínguez por “autorizarnos a desplegar nuestra bandera en homenaje y agradecimiento”. La imagen fue reposteada por la cuenta oficial de CONMEBOL en X.

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Los homenajes del Fútbol Argentino para la Selección

Chiqui Tapia anunció “un minuto de aplausos” en todas las canchas del Fútbol Argentino. La acción local tendrá la vuelta de la Liga Profesional a partir del jueves, y la continuidad en las categorías de Ascenso.

Selección Argentina en el Mundial 2026

El mensaje compartido por Tapia pide que “cada hinchada en cada estadio le pueda aportar su rasgo característico” para homenajear “a la mejor selección de Fútbol Argentino de la historia”.

NZ