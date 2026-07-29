FIFA busca capitales privados: las transformaciones que amenazan la esencia del fútbol de cara al Mundial 2030

FIFA anunció que planea vender participaciones minoritarias de hasta un 20% con la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una estructura que reunirá todos los activos del organismo como derechos comerciales, de transmisión, licencias, patrocinios y venta de entradas. La bomba se lanzó con una publicación en The Times y la misma Casa Madre terminó confirmándola con un comunicado oficial.

Infantino, el dueño de la pelota

El plan de Infantino proyecta una recaudación inicial cercana a los 10.000 millones de dólares, pero FIFA se anticipó a aclarar que conservará la mayoría accionaria y el control político, reglamentario, de calendarios y formatos de competencias. El capital privado no tendrá voto sobre las decisiones del juego en sí, aunque la alarma en el ámbito futbolero es inevitable: a mayor peso económico externo a Zúrich, mayor será la presión para implementar modificaciones que respondan exclusivamente a los intereses comerciales de las grandes corporaciones y fondos de inversión.

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El antecedente inmediato del Mundial 2026 expuso una serie de transformaciones estructurales que podrían profundizarse cuando los fondos de inversión comiencen a exigir un retorno sobre sus multimillonarias participaciones accionarias.

El salto hacia un Mundial de 64 selecciones

El paso de 32 a 48 equipos en el Mundial 2026 ya significó una alteración sustancial del torneo, pero el afán por maximizar los ingresos mediante los derechos de transmisión y la venta de licencias a mercados emergentes no se detendría allí. A poco más de una semana de terminar el torneo, ya comenzó a circular la idea de ampliar el cupo a 64 selecciones para la edición de 2030, tal como anticipó Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL.

Chiqui Tapia, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

Un cuadro de este volumen garantizaría la presencia casi asegurada de mercados televisivos clave en distintas partes del mundo, masificando las audiencias, pero licuando la exigencia competitiva y las exigencias en la clasificación al torneo más prestigioso del planeta.

Sobrecarga del calendario y el desinterés por la salud del deportista

La extensión del Mundial 2026 obligó a apretar las temporadas de las ligas europeas y sudamericanas, restando semanas de descanso y pretemporada. El desgaste físico de los futbolistas fue notorio, incrementando el índice de lesiones antes y durante el torneo.

Las lesiones marcaron la previa y el desarrollo del Mundial 2026

El aumento de equipos y semanas de competencia, instancias que ya transitaron torneos como Champions League y Copa Libertadores, avanzan en la acumulación de partidos e instancias eliminatorias para alimentar el consumo.

Interrupciones televisivas y pausas publicitarias

Las pautas comerciales amenazan con seguir ganando terreno en el tiempo efectivo de juego. Durante el Mundial 2026 las pausas obligatorias de hidratación (Cooling Break) dejaron de responder únicamente a cuestiones climáticas para convertirse en una oportunidad de monetización: la mayoría de las cadenas internacionales con derechos de transmisión cortaron la señal en vivo durante esos dos o tres minutos para emitir spots publicitarios.

El Mundial 2026 interrumpió el vivo con pausas comerciales

Con empresas privadas al mando del área comercial, la segmentación del partido en tramos más cortos para vender más minutos de publicidad en directo es un riesgo latente para el espectáculo continuo del fútbol. La NBA y la Fórmula 1, por citar algunos ejemplos, dan cuenta de ello.

El arbitraje "espectáculo" y la pérdida del criterio humano

Dinamizar las transmisiones o generar momentos dramáticos para maximizar el índice de audiencia es un modelo ya implementado por ligas estadounidenses con fuerte presencia de capitales privados.

Vincic, árbitro de la Final del Mundo

FIFA ya lo viene implementando en las principales ligas del mundo con la obligación a que los árbitros principales expliquen sus fallos en el VAR por altavoz en vivo. A esto puede sumarse otra situación en constante estudio: la posibilidad de implementar revisiones a pedido de los bancos de suplentes.

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Con un VAR cada vez más presente en el normal desarrollo del juego, el drama está asegurado.

Elección de sedes y precios de entradas: el mercado al mando

La asignación de sedes para los grandes torneos ya cuenta con un historial de controversias y causas judiciales por falta de transparencia e irregularidades. Con la irrupción formal de los fondos de inversión en la estructura operativa de la FIFA, la elección de los países anfitriones corre el riesgo de responder casi de forma exclusiva a ecuaciones de rentabilidad financiera y alianzas geopolíticas, por encima del valor histórico, la infraestructura o el bienestar del aficionado.

Gianni Infantino

Si bien no se presenta como un escenario demasiado diferente al actual, el Mundial 2026 marcó un pico de precios de entradas. La final entre Argentina y España se convirtió en el espectáculo más caro en la historia del deporte estadounidense.

La injerencia geopolítica sobre el reglamento y la disciplina

El polémico caso de Folarin Balogun marcó un antecedente que encendió fuertes críticas de la UEFA y el público en general. El delantero de la selección de Estados Unidos había sido expulsado para jugar los octavos de final frente a Bélgica, sin embargo la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó una inédita resolución que le permitió jugar de manera inmediata.

FIFA le retiró una roja al goleador de Estados Unidos

La decisión de FIFA generó suspicacias sobre llamados e influencias políticas desde el poder central del país organizador. La presencia formal de conglomerados financieros y actores con peso geopolítico en las decisiones de la FIFA podría debilitar aún más la independencia disciplinaria y el espíritu deportivo de las reglas del juego.

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La sombra de las casas de apuestas sobre la credibilidad del juego

La irrupción de las plataformas de apuestas como grandes patrocinadores globales del Mundial 2026 impactó de lleno en la percepción pública sobre la transparencia de los resultados.

El negocio de los datos en tiempo real y el mercado de apuestas en vivo coloca un manto de sospecha con la que el fútbol ya convive, pero que puede seguir acelerándose en tanto se profundice la participación publicitaria.