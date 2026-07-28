Rosario Central vs Racing, por el Torneo Clausura 2026

Este martes desde las 21.15 horas en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Racing jugarán por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. En lo que promete ser un partidazo, el Canalla y la Academia buscarán los tres puntos para sumar confianza en este inicio.

El encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports.

Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: cronograma de partidos

Cómo llega Rosario Central

Rosario Central cayó en primera fecha del Torneo Clausura en Alberdi ante Belgrano. Más allá de que tiene la cabeza en la Copa Libertadores -se medirá ante Corinthians en octavos de final-, el equipo de Jorge Almirón necesita un triunfo ante Racing para empezar a sumar confianza y resultados.

Cómo llega Racing

Racing viene de ganarle 2-1 a Gimnasia LP. Para este duelo en Rosario, Marco Di Cesare estará a disposición del DT Juan Pablo Vojvoda, pero Maravilla Martínez aún no, porque fue expulsado justamente ante Central en los cuartos del Apertura 2026 y todavía debe cumplir con una fecha de suspensión.

Rosario Central vs Racing

Rosario Central vs Racing: las posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Estadísticas y minuto a minuto

BP