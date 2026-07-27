La elite del Fútbol de Europa comenzó la pretemporada 2026/27 y Real Madrid realizó su primer ensayo formal bajo la flamante conducción de José Mourinho. La Casa Blanca disputó un amistoso informal ante Alcorcón, equipo de tercera división, y Franco Mastantuono fue titular en un Madrid que solo contó con ocho futbolistas del primer equipo.

Franco Mastantuono en la pretemporada de Real Madrid

Mastantuono generó el penal con el que Yáñez sentenció el 1-0 cerca del final, sin embargo no se salvó de las críticas: “Se fue apagando y le faltó chispa”, escribió el Diario As, que agregó que “Sigue átono, retomando casi donde lo dejó, mostrando poca confianza y sin imponer el fútbol por el que Madrid se decidió a pagar 63.2 millones de euros el pasado verano”.

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El club que podría ser destino para Mastantuono

Desde Madrid revelaron, la semana pasada, que el club tenía la intención de desprenderse de Franco Mastantuono mediante un préstamo en este mercado de pases de verano. Real Madrid busca darle rodaje al futbolista que cumplirá 19 años en agosto, y por eso prepara una cesión sin opción de compra.

Franco Mastantuono en la pretemporada de Real Madrid

Entre los clubes interesados, aparece uno que pica en punta: Fulham. El equipo del oeste de Londres, undécimo en la última edición de Premier League, manifestó su interés de acordar un préstamo por el ofensivo argentino.

Fulham tiene a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador, y aquí aparece otro factor clave para el posible desembarco de Mastantuono. Arbeloa confió en Franco durante su reciente paso al frente del primer equipo de Real Madrid y le dio minutos en 18 de sus 28 partidos dirigidos.​ Franco cerró la temporada jugando los últimos cinco partidos del Real Madrid de Arbeloa en La Liga, con dos titularidades.

Álvaro Arbeloa

Fiorentina, dirigida por el italiano Fabio Grosso, también aparece en el radar como posible destino de Mastantuono. Real Madrid jugará, justamente, un amistoso ante la Viola el próximo de 1 agoto. Desde España descartan por completo un posible regreso a River Plate, asegurando que el futuro inmediato del atacante será en alguna de las cinco grandes ligas de Europa.

La decisión de Mourinho con Franco Mastantuono

Franco Mastantuono no es prioridad para José Mourinho, sin embargo el entrenador portugués cuenta con él. Mou incluyó al argentino en todo el tramo inicial de pretemporada y le dio rodaje en la primera prueba amistosa.

Franco Mastantuono en la pretemporada de Real Madrid

Mourinho trabaja con Mastantuono pero no pondrá ningún impedimento para su posible salida, acompañando la decisión del club de “foguearlo” en otra liga.

NZ