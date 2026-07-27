lunes 27 de julio del 2026
Clausura 2026

Los mejores memes del "Momento Bover": duras derrotas de Boca y River en el Clausura 2026

Boca y River debutaron en el Torneo Clausura 2026 con derrotas resonantes. El Millonario cayó como local de Barracas Central, mientras que al Xeneize lo goleó Riestra. A los dos equipos más populares del país los une el espanto, y los memes.

Memes "Momento Bover"
Memes "Momento Bover" | X
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La derrota de Boca Juniors por goleada ante Deportivo Riestra desató una ola de memes con un protagonista inesperado: River Plate. El ingenio de las redes para reaccionar rápidamente terminó encontrando puntos en común entre River y Boca.

El “Momento Bover” del fin de semana futbolero terminó encontrando a los protagonistas del Superclásico vencidos cuando no se lo esperaba.

Batacazo en el Monumental: River perdió con Barracas en el debut del Clausura 2026

Los mejores memes tras las derrotas de Boca y River

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