La derrota de Boca Juniors por goleada ante Deportivo Riestra desató una ola de memes con un protagonista inesperado: River Plate. El ingenio de las redes para reaccionar rápidamente terminó encontrando puntos en común entre River y Boca.

El “Momento Bover” del fin de semana futbolero terminó encontrando a los protagonistas del Superclásico vencidos cuando no se lo esperaba.

Batacazo en el Monumental: River perdió con Barracas en el debut del Clausura 2026

Los mejores memes tras las derrotas de Boca y River

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