Arruabarrena hizo autocritica tras la derrota de Boca vs Riesta: "Es un baño de realidad"

Boca Juniors sufrió un durísimo tropiezo este domingo al caer por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por una nueva jornada del torneo local. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se mostró inconexo en todas sus líneas y fue superado de principio a fin por el conjunto local, que aprovechó cada desacierto defensivo del Xeneize para firmar una victoria histórica ante su gente.

Pésimo partido del Boca en el Bajo Flores

Puntajes de Boca vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026

El funcionamiento del plantel dejó serias dudas en la cancha y encendió las alarmas en el mundo Xeneize. La falta de respuestas tácticas y la fragilidad en la marca en los momentos decisivos del partido terminaron consumando una actuación muy lejana a las aspiraciones de los de la Ribera.

En la charla con los medios posteriores al encuentro, el director técnico asumió el impacto de la actuación del equipo. "Es un palo importante y duro, es un baño de realidad. Habrá que agachar la cabeza y trabajar. Acá el primer responsable soy yo", reconoció sin rodeos el Vascuence ante los micrófonos, asumiendo la carga principal por el rendimiento colectivo.

El entrenador sabe que el margen de error es mínimo y que la exigencia de la camiseta no permite tiempos de duelo prolongados. "En este club cuando te caes te tenés que levantar lo más rápido posible y nosotros dentro de 4 días tenemos la definición de la Sudamericana", remarcó con la mente puesta en la cita internacional.

Rodolfo Arruabarrena

Boca recibió una oferta desde Brasil por uno de sus jugadores: Román no se retira del mercado

El calendario no da tregua y el cuerpo técnico debe dar vuelta la página de inmediato. El plantel retomará las prácticas con el objetivo central de corregir desaciertos en el fondo y ajustar las piezas en mitad de cancha para llegar en óptimas condiciones al decisivo cruce copero de mitad de semana.

El partido de vuelta ante O'higgins de Chile será el jueves a partir de las 21:30 tras ganar 1-0 el partido de ida en La Bombonera.

LT.