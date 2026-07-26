Boca recibió una oferta desde Brasil por uno de sus jugadores: Román no se retira del mercado

En las últimas horas del sábado, se confirmó que Atlético Mineiro abrió conversaciones formales con Boca Juniors para fichar al incorporar Tomás Belmonte. La iniciativa responde a un pedido expreso de su DT, el argentino Eduardo Domínguez, quien busca reforzar la zona central de la cancha para encarar el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

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El exjugador de Lanús y Toluca, de 28 años, es uno de los nombres apuntados por la directiva del conjunto de Belo Horizonte para potenciar su plantel. Aunque las charlas entre las partes aún se encuentran en etapa inicial y todavía no se hizo una oferta formal en Brandsen 805, la intención de Mineiro es concretar su incorporación antes del cierre del libro de pases.

Desde la dirigencia Xeneize, que encabeza Juan Román Riquelme, el silencio es buena señal. Belmonte llegó al club de la Ribera a mediados de 2024 por 3,5 millones de dólares al Toluca de México. Actualmente se recupera de un leve esguince de tobillo, pero deberá ser visto por el CT para analizar la propuesta que desemboque en su salida hacia tierras brasileñas.

Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, varios jugadores que no contaron con rodaje en 2026 buscaron salida. El Vasco ya lleva dos partidos (Copa Argentina y Sudamericana) y en ambos los pibes fueron partes del once inicial, más allá de Tomás Aranda, que ya es imposible que no vaya de arranque, Gorosito y Flores ya sumaron minutos de titular.

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El Xeneize debuta en el segundo torneo argentino del año ante Riestra a partir de las 19:30 en el Guillermo Laza, cancha del Malevo. Leandro Paredes es el único cambio en la lista respecto a la victoria ante O'Higgins: Facundo Herrera, otro chico, es quien ingresa. En reserva juega de 2 y 6, pero en la lista de Boca aparece como mediocampista, siendo esta la primera convocatoria de "Jagger", como es apodado por su parecido al cantante de la banda "The Rolling Stones".

LT.