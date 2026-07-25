Nicolás Otamendi explotó tras la caída de River ante Barracas: "Fueron dos penales, uno me tendrías que haber cobrado"

River Plate tuvo un estreno amargo en el torneo al caer por 1-0 frente a Barracas Central en un encuentro marcado por la tensión y el reclamo de jugadas decisivas. El equipo dirigido por Eduardo Coudet no logró plasmar su juego en la cancha y se vio superado por un rival ordenado que aprovechó su oportunidad máxima para marcar la diferencia.

El desarrollo del partido estuvo cargado de imprecisiones por parte del plantel de Núñez, pero la gran controversia estalló sobre el final. Dos jugadas dentro del área del Guapo desataron el reclamo masivo de los futbolistas de la Banda, quienes exigieron la sanción de la pena máxima ante la negativa del juez principal y del VAR.

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Al finalizar el juego, la figura del subcampeón del mundo cobró protagonismo absoluto frente a los micrófonos. Visiblemente molesto con el desempeño arbitral, Nicolás Otamendi no ocultó su bronca y apuntó directamente contra la terna colegiada por las decisiones en el área rival.

“Fueron dos penales, por lo menos uno me tendrías que haber cobrado”, disparó Nicolás Otamendi sin filtro al retirarse hacia los vestuarios.

El nuevo referente de River dejó en claro que esas situaciones cambiaban por completo el rumbo del resultado. Con la intensidad que lo caracteriza, el zaguero fue tajante con que el equipo debe corregir errores propios, pero enfatizó que los fallos puntuales inclinaron la balanza en el arco de enfrente.

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Ni bien arranco el encuentro, un agarrón dentro del área hizo alertar al banco local. Ante un rival que suele tener mala fama, las teorías explotaron en redes sociales y ni bien el Guapo se adelantó se lo vio a varios hinchas descontentos, no solo con el gol, sino también con las decisiones arbitrales.

Ya sobre el final del primer tiempo, un empujón sobre el juvenil Lautaro Pereyra, hicieron explotar de furia por segunda vez al banco que usualmente suele estar Eduardo Coudet, (que aún cumplir sanción) e hicieron que el campeón del mundo en 2022 reclame a la terna sobre el final del encuentro.

LT.