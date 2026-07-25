Lionel Messi, tras el Mundial 2026, fue a ver un partido de la Primera C: los detalles

Luego de disputar la final de la Copa del Mundo y de tomarse unos días de descanso con sus seres queridos, Lionel Messi tuvo su primera reaparición pública este sábado 25 de julio de 2026. El capitán de la Selección Argentina sorprendió a todos al hacerse presente en la localidad santafesina de Arroyo Seco para ver un encuentro del campeonato de la Primera C.

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El astro rosarino llegó al Estadio Antonio Di Giácomo una vez iniciado el juego y se ubicó en una parte techada de la platea local. Su presencia revolucionó de inmediato las redes sociales y a los presentes, que no tardaron en corear su nombre y registrar con sus celulares la histórica postal del '10' siguiendo las acciones de la categoría de ascenso.

La visita de Lionel Messi se debe a un fuerte vínculo afectivo e institucional: Leones de Rosario FC es la entidad donde ejerce como presidente su hermano, Matías Messi. En esta oportunidad, el equipo que actúa de local en la cancha de Unión de Arroyo Seco recibió a Central Córdoba de Rosario por la fecha 20 del certamen.

A pesar del despliegue del conjunto local ante la atenta mirada del mejor jugador del mundo, Central Córdoba terminó quedándose con la victoria por la mínima diferencia, lo que le permitió cortar una racha negativa en la tabla de posiciones. Sin embargo, el resultado deportivo pasó a un segundo plano ante el furor desatado por la presencia del rosarino.

LT.