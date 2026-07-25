Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Tigre y tuvo un debut ideal en Córdoba

En el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 1-0 a Tigre este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio Antonio Candini. El conjunto cordobés logró destrabar un desarrollo parejo gracias a la efectividad de sus defensores y se quedó con los tres puntos ante su gente.

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En el complemento, el equipo dirigido por Rubén Forestello dio el golpe de knockout. A los 25 minutos del segundo tiempo, el defensor central Sergio Ojeda empujó la pelota tras un cabezazo mordido de Matías Valenti para poner el 1-0 definitivo y desatar el festejo en la cancha del León del Imperio.

Tras el gol, el Matador de Victoria buscó como sea el empate, pero la respuesta siguió siendo la figura del partido, Lucas Bruera , el arquero del conjunto local.. Con esta victoria, el plantel cordobés inicia el torneo sumando los mismos triunfos que cosechó en el Apertura.

¿Cómo sigue sus caminos?

Ahora el conjunto cordobés deberá visita a Argentinos Juniors por la segunda fecha del Clausura este martes, mientras que Tigre tiene la cabeza en Nacional y en el partido de vuelta por la ronda previa de la Copa Sudamericana. Tras el 3-0 en Uruguay, se definirá el partido en Victoria el mismo martes.

LT.