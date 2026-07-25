La lista de convocados de Boca para visitar a Riestra por el Torneo Clausura

Con la mirada puesta en un semestre exigente y la necesidad de administrar cargas en un calendario apretado, Rodolfo Arruabarrena definió los 23 futbolistas que integrarán la delegación de Boca para hacer su estreno en el Torneo Clausura.

El choque de este domingo ante Deportivo Riestra no será uno más: marcará la primera visita oficial del Xeneize al estadio Guillermo Laza y el inicio de un nuevo certamen doméstico en el regreso del Vasco.

En relación con el último compromiso del equipo, la nómina presenta una variante de peso en la zona media y ratifica una clara postura del cuerpo técnico: darle rodaje y protagonismo a los futbolistas formados exclusivamente en el club.

Cuándo y a qué hora se juega la vuelta entre Boca y O'Higgins por la Copa Sudamericana

Descanso para Paredes y oportunidad para los juveniles

La ausencia más llamativa de la nómina es la de Leandro Paredes. Tras el desgaste físico acumulado entre su reciente participación mundialista y la seguidilla de minutos sumados apenas cuatro días después de su vuelta, el volante central recibió el aval del cuerpo técnico para tomarse un breve descanso.

Su lugar en la convocatoria será ocupado por Facundo Herrera, un polifuncional de la Reserva conocido por el apodo de Jagger. Si bien se afianzó en las categorías juveniles como marcador central, Herrera sumó rodaje en el último tiempo desempeñándose también como mediocampista interno, lo que le ofrece al DT una opción versátil.

La lista de convocados de Boca

Más allá de la presencia de referentes de experiencia, la convocatoria de Arruabarrena destaca por la masiva presencia de juveniles formados en la institución.

En total, ocho futbolistas provenientes del predio de Ezeiza forman parte de la citación para visitar a Riestra: Leandro Brey, Lautaro Di Lollo, Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Tomás Aranda y Gonzalo Gelini.

FMZ