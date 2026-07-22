Juanfer por ahora no vuelve y Otamendi está para debutar en River

El River de Coudet, que se prepara para tres partidos en una semana en el debut del Clausura, sabe que no contará con Juanfer Quintero que por “temas personales” extendió su licencia hasta el 30 de julio, al tiempo que Nicolás Otamendi podría estar en el entrenamiento y hasta no se descarta que el sábado juegue contra Barracas en el arranque del Clausura.

En cuanto al capitán del equipo, Quintero, que en las últimas horas subió a sus redes imágenes de entrenamiento en Miami sin nada identificado con River, se comunicó con la dirigencia y lo autorizaron a seguir en Medellín hasta el 30 de julio por lo que no jugará en las primeras tres fechas del torneo, mientras crecen los rumores de salida al Cagliari o a la MLS.

Juan Fernando Quintero entrenó solo en Miami

En medio de este panorama, Juanfer rompió el silencio sobre su relación con el entrenador y sentenció: “No soy prioridad para Coudet”.

Además, aclaró cómo se dio la extensión de sus días de descanso y remarcó la falta de diálogo con el cuerpo técnico: “El entrenador dijo que tenía que presentarme mañana pero no es así. No hablo con él desde que me fui. Seguramente no tenía conocimiento de la situación. Yo hablé con el presidente antes del Mundial”.

Ante las dudas sobre su continuidad, el colombiano dejó abierta la puerta a un traspaso: “Voy a volver al club y analizaremos con Enzo Francescoli lo mejor para mi futuro”.

Por otra parte, Nicolás Otamendi, a esta hora no es oficial pero, fuentes ligadas a River y al jugador confirman que este jueves estará en el predio de Ezeiza para el entrenamiento del equipo y, que incluso podría ser de la partida contra Barracas. De confirmarse esto, el club hará un reconocimiento tanto a él como a Gonzalo Montiel en la previa del partido contra el Guapo tras su paso por el Mundial.

Nicolás Otamendi volverá a River tras su participación en el Mundial 2026

En cuanto a los posibles retoques que podría hacer para enfrentar a Barracas, estaría la posibilidad de jugar con el doble 9 de Lucas Beltrán y Rafael Borre, con Facundo Colidio en un extremo y Tomás Galván en otro, más el doble 5 de Fausto Vera y Aníbal Moreno. No se ve otra posibilidad fuerte de cambio porque no hay mucho más en la convocatoria.

La defensa va a ser la misma: con Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Claro que si está Nicolás Otamendi, jugará por Rivero.

LP