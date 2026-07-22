El Inter Miami de Lionel Messi bajo investigación: incorporó a Casemiro pero otro club denunció "Discovery Rights"

El Inter Miami sacudió el mercado de fichajes este miércoles en Florida al anunciar la contratación estelar del mediocampista brasileño Casemiro, aunque la alegría institucional duró poco debido a que la Major League Soccer (MLS) confirmó la apertura formal de una investigación por presunto contacto indebido.

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El trasfondo del conflicto radica en los denominados discovery priority (derechos de descubrimiento), un mecanismo interno de la liga estadounidense que otorga a una franquicia la prioridad exclusiva para negociar con futbolistas que arriban desde el exterior.

En este caso, dichos derechos prioritarios pertenecían al LA Galaxy, lo que en los papeles impedía que el conjunto rosado avanzara en tratativas directas sin antes destrabar ese requisito reglamentario.

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Aunque la directiva de la franquicia y el club californiano alcanzaron un entendimiento sobre la compensación económica, la oficina del comisionado decidió indagar si existieron conversaciones previas antirreglamentarias entre el jugador y los directivos de Miami.

Por el momento, el exvolante del Real Madrid y del Manchester United forma parte del plantel dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, a la espera de destrabar su visa de trabajo mientras la liga evalúa si corresponde aplicar sanciones administrativas.

LT.