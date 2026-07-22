La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) sacudió el panorama futbolístico internacional al designar a Lionel Messi como el mejor jugador de la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México 2026. La decisión de la reconocida organización generó un fuerte contraste con la elección oficial de la FIFA, que se inclinó por el mediocampo y la consagración colectiva de España a través del volante Rodri.

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A sus 39 años, el actual astro del Inter Miami demostró estar a una altura inalcanzable para las jóvenes promesas del deporte. Con un promedio de 8.33 puntos según las métricas de la entidad, el rosarino se sobrepuso a figuras de la talla de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland, firmando una actuación que desafió el paso del tiempo y las exigencias de la máxima cita mundialista.

Messi: el motor de la Selección Argentina hacia la gran final del Mundial 2026

El camino de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni encontró en su capitán el faro indispensable para sostenerse en la competencia. Sin el liderazgo y la jerarquía del "10", el combinado nacional habría sufrido las consecuencias de un recambio generacional y la exigencia de un certamen de máxima complejidad.

A base de goles, visión de juego y liderazgo, Messi condujo a la Albiceleste hasta el partido decisivo. Si bien el sueño del bicampeonato se esfumó tras la ajustada derrota por 1-0 ante España en la final, la dimensión de la campaña individual del capitán argentino quedó grabada en la historia del certamen.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026

Polémica con la FIFA y el equipo ideal

Mientras la FIFA premió el equilibrio táctico y el título obtenido por el mediocampista del Manchester City, Rodri, la IFFHS priorizó el impacto ofensivo absoluto y la trascendencia individual del capitán argentino.

La divergencia entre ambas organizaciones también se reflejó en la confección del once ideal del Mundial 2026. En dicho esquema, Lionel Messi integra el tridente ofensivo titular junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que llamativamente Rodri quedó marginado del equipo ideal, superado en las preferencias de la estadística por Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

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A nivel estadístico, el paso del capitán argentino por Norteamérica dejó registros descomunales que respaldan de sobra el galardón otorgado por la IFFHS, completando un total de 8 partidos disputados y 741 minutos en cancha que se estiran a 853 contando los tiempos suplementarios. Durante el torneo, anotó 8 goles que lo dejaron como subcampeón de la Bota de Oro por detrás de los 10 tantos de Kylian Mbappé, brindó 4 asistencias y alcanzó una participación directa en 12 goles.

Además, acumuló 24 chances claras creadas, 293 pases completados con un 83% de efectividad y cerró su participación con una calificación promedio de 8,33 otorgada por la IFFHS.

BP