"Que el mundo se entere que son nuestras": El padre de Rodrigo De Paul defendió a los jugadores por mostrar la bandera de Malvinas

El paso de la Selección Argentina por la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México 2026 sigue dejando esquirlas y debates intensos. En medio de las repercusiones tras el certamen, Roberto De Paul, padre del mediocampista Rodrigo De Paul, alzó la voz y respaldó con firmeza la decisión del plantel albiceleste de exhibir una bandera en referencia a las Islas Malvinas luego de superar a Inglaterra en las semifinales.

"Nuestras sonrisas molestan": el fuerte descargo de Rodrigo De Paul tras la final del Mundial 2026

En diálogo con LN+, el padre del volante minimizó los temores sobre posibles sanciones internacionales y apeló al sentimiento popular: "Esto es un partido de fútbol y nada más que eso. Pero nosotros llevamos nuestras Islas Malvinas siempre con nosotros y, por más que uno trate de sacarlo del medio, eso siempre está".

Asimismo, agregó con orgullo: "Yo considero que el cartel que portaron los chicos es justo. Que el mundo se entere, son cosas nuestras. Yo me siento orgulloso porque somos argentinos y así lo sentimos".

Bandera de Malvinas en el Mundial 2026

El cruce ante los británicos dejó una huella profunda en el plantel dirigido por Lionel Scaloni, no solo por el peso histórico del duelo sino por la exigencia extrema dentro del campo de juego. Roberto De Paul remarcó el compromiso absoluto de los futbolistas para sellar el pase al partido decisivo. "Los muchachos dejaron gran parte de su físico para ganar ese partido", expresó, describiendo el triunfo en la instancia previa a la final como una inmensa "satisfacción para todos los argentinos" que supo eclipsar, momentáneamente, cualquier debate externo.

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El mito de la arenga y las teorías conspirativas

La derrota por 1-0 ante España en la final desató una ola de especulaciones, mitos virales en redes sociales y teorías conspirativas. Entre ellas, circuló con fuerza una supuesta polémica en torno a la arenga de Lionel Messi en la previa del encuentro definitorio, versiones que Roberto De Paul se encargó de sepultar categóricamente: "No creo que haya nada", sentenció.

La Selección Argentina en el Mundial 2026

Consultado sobre los dichos de su hijo Rodrigo respecto a "conspiraciones infundadas" que rodearon al equipo durante el torneo, el padre del mediocampista admitió no haberle consultado el trasfondo exacto de la frase, aunque interpretó que se trataba del ruido mediático y las declaraciones cruzadas.

En esa línea, recordó los polémicos dichos del volante español Pedri, quien había insinuado un supuesto interés externo por favorecer a la Albiceleste y propiciar una nueva consagración del capitán: "Yo creo que a esa parte se referían: a jugar y no escuchar nada de afuera", concluyó.

BP