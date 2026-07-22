Desinformación, racismo y ciberacoso en el Mundial 2026: la FIFA eliminó más de 7 millones de publicaciones y comentarios dañinos en redes

La culminación del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 dejó un saldo preocupante fuera de los campos de juego. La entidad madre del fútbol internacional aseguró haber eliminado más de 7 millones de publicaciones y comentarios potencialmente dañinos dirigidos de manera directa a futbolistas, entrenadores y árbitros a lo largo de la competencia.

Si bien la cifra resulta impactante por volumen propio, la verdadera dimensión del fenómeno radica en la comparación histórica. El filtro aplicado por el organismo multiplicó por 14 los mensajes borrados en comparación con el certamen disputado en Qatar, donde se habían suprimido unas 470.000 intervenciones.

Asimismo, los reportes por contenidos de carácter abusivo y amenazante treparon hasta los 200.000 casos, dejando en evidencia que el nivel de hostilidad en el ecosistema digital aumentó de forma drástica en los últimos tres años y medio.

Mundial 2026

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Inteligencia artificial y escudos protectores: cómo opera el sistema de la FIFA

Implementado a mediados de 2022 en un trabajo conjunto con el sindicato internacional de jugadores y jugadoras, el Servicio de Protección de Redes Sociales (SPRS) actuó durante todo el torneo como una barrera de contención frente al ciberacoso. Mediante el uso de inteligencia artificial, el sistema monitoreó de manera constante las cuentas públicas de los protagonistas para detectar, ocultar y reportar de forma automática mensajes discriminatorios o intimidatorios.

Durante la fase de grupos del primer Mundial con 48 participantes, el filtro analizó más de 6 millones de interacciones. Del total, las revisiones humanas permitieron certificar 89.000 publicaciones para su baja definitiva, además de identificar a un millar de cuentas sospechosas para su posterior investigación. El sistema no solo operó de manera preventiva, sino que derivó 15.000 casos para la aplicación de medidas adicionales y elevó más de 1.000 amenazas graves directamente ante las fuerzas del orden y las autoridades judiciales pertinentes.

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Racismo, desinformación y el caso Mbappé como epicentro de la tormenta

El desglose estadístico acumulado durante el certamen señaló que al menos el 11% del contenido eliminado en las primeras fases correspondió a agresiones de índole racista, consolidándose como el discurso de odio más frecuente. A esto se sumaron olas de desinformación masiva, noticias falsas y contenidos audiovisuales adulterados mediante inteligencia artificial que inundaron las plataformas desde el pitazo inicial.

La tensión en las redes sociales tuvo múltiples focos. Entre los episodios más resonantes se destacó el cruce que protagonizó el delantero francés Kylian Mbappé con figuras del ámbito político internacional, como los exabruptos de tinte racista emitidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

El polémico tuit de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

Casos similares debieron afrontar selecciones como Alemania, tras las críticas y ataques dirigidos a Jonathan Tah luego de un remate desde los doce pasos malogrado, o la delegación de Países Bajos con futbolistas como Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber tras la eliminación por penales. Con millones de publicaciones analizadas hacia el cierre del torneo, la problemática del abuso digital se consolidó como uno de los mayores desafíos en la era moderna del deporte.

BP