"Es fútbol y ya está": Gavi rompió el silencio y opinó sobre su pelea con Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026

A días de haber concluido el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, los ecos de la gran final disputada en Nueva Jersey continúan resonando en la agenda deportiva. Uno de los episodios más comentados fue la intensa trifulca que estalló apenas el árbitro esloveno Slavko Vincic decretó el final del encuentro, un tumulto que dejó en el centro de la escena al volante español Gavi y al mediocampista argentino Leandro Paredes.

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Mientras la FIFA mantiene abierta una investigación para determinar si corresponde aplicar sanciones a los protagonistas de los incidentes, Gavi optó por una mirada sumamente conciliadora. Consultado sobre una eventual suspensión para Paredes y Nahuel Molina, el jugador del Barcelona fue categórico: "Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos".

No obstante, el español reconoció que la secuencia no ofreció el mejor ejemplo para los más chicos, aunque intentó contextualizarlo dentro de la adrenalina propia de una final mundialista: "Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta". Para el volante, el asunto debió zanjarse en el momento y sobre el césped: "Quizás lo más lógico habría sido expulsarlos durante el partido y ya está. Al final es fútbol y tiene que ser así siempre".

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Cómo se originó la pelea entre Gavi y Paredes

Las tensiones que culminaron en el cara a cara entre Gavi y Paredes comenzaron exactamente en el instante en que sonó el pitazo final. Con los futbolistas del banco español ingresando al terreno de juego para celebrar la conquista del título, Rodri cruzó su camino con Nahuel Molina, desatando el primer chispazo cuando el lateral argentino lanzó un empujón a la altura del pecho del volante del Manchester City.

En cuestión de segundos, la escena se pobló de jugadores de ambos seleccionados. En medio de los tumultos y los empujones generalizados, Leandro Paredes intervino para separar y calmar los ánimos, cruzándose primero con Eric García y terminando cara a cara con Gavi, a quien derribó en medio del forcejeo colectivo.

La situación recién pudo disuadirse gracias al rápido accionar de los cuerpos técnicos y referentes de ambos planteles, aunque las imágenes del cruce no tardaron en viralizarse a nivel global.

BP