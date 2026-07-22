Las pausas de hidratación en el Mundial 2026: ¿Fueron un salvavidas o una trampa táctica?

Las altas temperaturas registradas en media docena de sedes del Mundial 2026 obligaron a implementar de forma repetida las clásicas pausas de hidratación cerca de los minutos 23 y 67 de cada encuentro. Lejos de ser un simple recurso sanitario para combatir los más de 30 grados, los cuerpos técnicos las transformaron rápidamente en tiempos muertos encubiertos.

Existe una creencia popular de que estos tres minutos de agua, toallas y pizarras tácticas actúan como un respiro indispensable para el conjunto que la pasa mal en el campo. Sin embargo, un informe elaborado por el diario Marca demostró que la realidad estadística camina por un sendero completamente diferente.

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Datos y sorpresas: el dominio se refuerza y las rachas se apagan

Para llegar a una conclusión certera, el estudio evaluó un total de 208 pausas comparando los cinco y diez minutos previos y posteriores a cada interrupción. Las estadísticas dividieron los resultados en siete categorías, dejando al descubierto una paridad absoluta en los números globales, pero con matices muy marcados en cuanto al comportamiento del juego.

Por un lado, las interrupciones favorecieron al dominador en un 36% de las situaciones, mientras que perjudicaron o alteraron ese ritmo en un 37%. No obstante, la gran revelación radica en que el equipo que ya mandaba en el marcador o en el desarrollo salió reforzado o igual en más de un tercio de las ocasiones analizadas, demostrando que la pausa sirvió las más de las veces para consolidar planes y no para rescatar al perdedor.

La cruz de la moneda se la llevaron los conjuntos que transitaban un momento de furor ofensivo. Cuando un equipo se encontraba en pleno vendaval de llegadas justo antes del silbato, el parate funcionó como un freno de mano absoluto. Ese patrón de neutralización enfrió los partidos de inmediato, arruinando clímax futbolísticos que venían en pleno ascenso.

La conexión directa con los goles

Otro de los puntos más atractivos que examinó el periódico deportivo fue la aparición de goles en los tramos posteriores a las reanudaciones. El intervalo que va del minuto 27 al 31 y del 72 al 77 concentró un volumen de gritos sagrados muy superior a los minutos previos al parón.

Estados Unidos marcó el 1-0 a Paraguay en el 31', cuatro minutos después de la primera pausa

En este apartado se observaron dos dinámicas claras. Por un lado, las jugadas donde el equipo simplemente cristalizó una superioridad que ya venía gestando en su curva de rendimiento. Por el otro, aquellos goles repentinos donde la pelota volvió a rodar y el tanto cayó sin que mediara una mejora previa evidente, transformando a la pausa en un interruptor eléctrico capaz de cambiar el rumbo de la noche en cuestión de segundos.

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El caso argentino y el patrón competitivo

Dentro del mapa global del torneo, la Selección Argentina dejó una muestra palpable de cómo gestionar estos baches térmicos. El conjunto nacional supo utilizar las reanudaciones como un trampolín competitivo, tal como se vio en su cruce frente a Egipto en los octavos de final, donde un arranque furioso tras el descanso del minuto 67 propició el terreno para la remontada. Sincronías similares se repitieron en otros tramos del certamen, donde el equipo ajustó piezas en la pizarra y tradujo esos minutos en un salto notable de intensidad ofensiva.

Remontada de Argentina ante Egipto

El informe concluyó que, más allá de las variantes tácticas o de los cambios de nombres que so pena acompañan a la ventana del minuto 70, la hidratación dejó de ser una anécdota climática para convertirse en una herramienta de ajedrez táctico. El interrogante que ahora queda flotando en el ambiente del fútbol internacional es si esta medida sanitaria llegó para quedarse de manera fija en el calendario y qué impacto definitivo tendrá en la estrategia de los futuros campeonatos.

BP