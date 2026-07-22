Roberto Ayala rompió el silencio tras la agresión y el escándalo con Dani Olmo

El histórico ayudante de campo de la Albiceleste, Roberto Ayala, rompió el silencio este miércoles tras el recordado y tenso episodio que protagonizó con el mediocampista español Dani Olmo, asegurando que su violenta reacción respondió directamente a una provocación verbal donde obviamente se disculpó.

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En una entrevista exclusiva, El Ratón Ayala explicó los motivos que lo llevaron a perder la compostura post final. Lejos de esquivar el bulto, el exdefensor central reconoció el impacto, pero dejó en claro que la situación se desbordó por comentarios fuera de lugar durante el cotejo. "Fue una reacción a un dicho", sentenció el ayudante, quien remarcó que las pulsaciones en la alta competencia internacional suelen jugar una mala pasada tanto a futbolistas como a los integrantes de los cuerpos técnicos en partidos de máxima exigencia.

El incidente entre el referente del cuerpo técnico argentino y el talentoso volante europeo generó un profundo debate sobre el comportamiento en los bancos de suplentes y la tensión acumulada en los torneos de elite.

Un final de partido cargado de tensión

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El conflicto comenzó entro Nahuel Molina y Rodri, pero posteriormente se metió Eric García, este fue apartado por Scaloni, pero quedó enganchado con el propio Ratón y Dani Olmo, que fue quien quiso separar al 4 de la Roja. Por otra parte, Leandro Paredes se quedó enganchado con Gavi, mientras Thiago Almada intentaba separar.