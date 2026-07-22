Cuti Romero abandona la Premier League tras el Mundial 2026: dónde está su futuro

Tras finalizar su exigente participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina, el defensor cordobés Cristian "Cuti" Romero tomó la firme decisión de cerrar su ciclo en el Tottenham Hotspur de la Premier League y su futuro inmediato apunta al fútbol italiano.

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Con un valor de mercado tasado en unos 50 millones de euros por la dirigencia del club londinense, el Inter de Milán picó en punta para repatriar al zaguero a la Serie A, donde ya supo dejar su huella defendiendo las camisetas del Genoa y del Atalanta.

Ante los malos resultados del equipo londinense, desde ambos lados se ve con buenos ojos una venta. Barcelona cayó en la puja por el cordobés y aún hay algún ruido desde la parte roja de Manchester, del Aleti y del Chelsea.

Pese a ser considerado uno de los pilares defensivos del plantel y portar la cinta de capitanía en varios tramos, el vínculo entre Cuti Romero y los fanáticos de los Spurs se tensó debido a la irregular campaña del equipo inglés y el deseo del jugador de dar un salto de calidad.

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El Tottenham inició una profunda renovación en su plantilla bajo las órdenes de su entrenador Roberto De Zerbi, concretando incorporaciones de peso tanto en el mediocampo como en la zona defensiva. El club ha invertido fuertemente en este mercado de pases, destacando las multimillonarias compras de mediocampistas estrella como el italiano Sandro Tonali por 108 millones de euros y el portugués Mateus Fernandes por 99 millones de euros.

Sin embargo, el foco principal de este mercado ha sido una reestructuración de la defensa. Jan Paul van Hecke (26) desde Brighton por 60 millones de libras, Marcos Senesi (29) a coste cero desde Bournemouth y Andrew Robertson (32), también libre, desde Liverpool. Son justamente estas incorporaciones para el fondo de los Spurs los que "empujan" al cordobés la salida definitiva del club de Londres.

LT.