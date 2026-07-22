Real Madrid le abrió la puerta de salida a Franco Mastantuono: todos los detalles

El Real Madrid tomó la determinación de dar luz verde a la salida a préstamo de Franco Mastantuono en este mercado de verano europeo, bajo una cesión directa y sin opción de compra para asegurar su rodaje en la máxima categoría.

Franco Mastantuono

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La medida adoptada por la directiva merengue con el joven volante surgido en River Plate responde a la alta competencia interna dentro del plantel profesional, replicando la exitosa fórmula aplicada previamente con el brasileño Endrick. Con apenas 18 años, el mediocampista ofensivo necesita sumar minutos de calidad dentro de la cancha para acelerar su adaptación al exigente ritmo del fútbol europeo y consolidar todo su enorme potencial técnico.

La noticia sacudió el mercado internacional y rápidamente despertó el asedio de varios clubes europeos, tanto de España como del extranjero, que ya se pusieron en contacto con la directiva madridista para evaluar las condiciones del préstamo.

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Entre los principales interesados aparecen equipos de la Premier League como el Fulham —impulsado por gestiones cercanas— y el Tottenham, además de gigantes de la Serie A de Italia como la Juventus y el Inter, muy atentos a sumar talento joven.

Al argentino viene de quedar recortado en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y en la temporada 2025/26 sumó 1049 minutos con la Casa Blanca, por lo que el joven deberá buscar una salida para mejorar esos números si no quiere cortar su progresión. En el RM hizo 1 gol y no dio ninguna asitencia.

LT.