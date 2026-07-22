Atlético de Madrid le puso un ultimátum a Julián Álvarez en medio del fuerte interés del Barcelona

En medio de los rumores y las especulaciones tras la Copa del Mundo, el Atlético de Madrid decidió marcarle la cancha a Julián Álvarez. La dirigencia del elenco madrileño le puso fecha límite a las vacaciones del delantero y le exigió formalmente que se reincorpore a las prácticas bajo las órdenes de Diego Simeone el próximo 10 de agosto.

Julián Álvarez dijo que quiere irse del Atlético Madrid y estalló la polémica: el club lo chicaneó y los hinchas incendiaron su camiseta

La intención de la cúpula directiva es congelar las especulaciones de mercado y forzar una definición inmediata. La postura institucional se mantiene tajante: no tienen ninguna intención de negociar al atacante de la Selección Argentina y se remiten de forma exclusiva al pago de su cláusula de rescisión para cualquier equipo que pretenda llevárselo. Cabe recordar que el club ya había rechazado recientemente una propuesta de 150 millones de euros por parte del Real Madrid.

Julián Álvarez

El fuerte interés del Barcelona y el deseo de Julián Álvarez

Por el lado del Barcelona, la intención de sumar al atacante dejó de ser un simple sondeo para transformarse en la máxima prioridad del mercado de pases, al punto de haber presentado una oferta formal de 100 millones de euros y de contar ya con un acuerdo contractual arreglado con el propio jugador.

El exjugador de River había manifestado su postura durante la cita mundialista, donde reconoció públicamente su deseo de dar un salto en su carrera: "Hablé con gente del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño". Con el reloj de arena avanzando hacia el 10 de agosto, la novela por el futuro del delantero cordobés ingresa en su etapa más caliente.

BP