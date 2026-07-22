Tigre rompió el silencio y repudió el violento ataque a sus hinchas en Uruguay

El Club Atlético Tigre confirmó este miércoles que el simpatizante baleado durante una violenta emboscada en Montevideo evoluciona favorablemente, tras los graves incidentes registrados en plena ruta. El dramático episodio ocurrió en la Ruta 1 cuando la caravana de ómnibus que trasladaba a la parcialidad del Matador emprendía su regreso a la Argentina luego del histórico triunfo ante Nacional.

Desde la CONMEBOL y la Copa Sudamericana aún no se pronunciaron, pero el equipo del norte de la provincia de Buenos Aires ya sacó un comunicado.

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A través de sus canales oficiales, la institución de Victoria emitió un comunicado enérgico donde manifestó su condena absoluta a cualquier manifestación de violencia en el fútbol. El socio que requirió asistencia de urgencia fue derivado a un centro médico local, permaneciendo luego en el hotel junto a los dirigentes para asegurar su resguardo y atención prioritaria. Ya en las primeras horas de la jornada, la dirigencia gestionó su retorno a Buenos Aires tras constatar una mejoría notable en su cuadro clínico, mientras continúan las pericias policiales.

Un grupo de barras de Nacional comenzó a disparar contra dos colectivos que trasladaban a los seguidores de Tigre. Aún se están realizando investigaciones, pero no se reportaron detenidos ni avances en una investigación.

LT.