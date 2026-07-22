Lanús vs Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026: a qué hora es, por dónde verlo en vivo y formaciones

Luego de lo que fue el Mundial 2026, el fútbol sudamericano vuelve a la normalidad y este miércoles es el turno de Lanús. A partir de las 21:30 horas, recibirá a Cienciano de Perú por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

En una noche con clima de copa en La Fortaleza, el conjunto granate saltará al campo de juego con la ambición de conseguir una ventaja clara que le permita encarar con mayor tranquilidad la siempre compleja revancha en los más de 3.300 metros de altura de Cusco. Los del sur de Buenos Aires inician el sueño por el bicampeonato.

El partido será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera y se podrá ver a través de la señal televisiva de DSports.

Cómo llega Lanús

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a esta instancia tras quedar ubicado en la tercera posición del Grupo G de la Copa Libertadores con 9 puntos (tres victorias y tres derrotas), detrás de Liga de Quito y Mirassol. Si bien no le alcanzó para avanzar de ronda en la máxima competencia continental, el reglamento le otorga esta vida extra en el certamen donde mejor se mueve.

Lanús

Lanús es ni más ni menos que el vigente campeón de la Copa Sudamericana, tras levantar la corona a finales de 2025. Esta condición le exige asumir el protagonismo absoluto desde el minuto inicial en su casa.

Con un bloque consolidado en el medio con Agustín Cardozo y la creatividad de piezas clave como Eduardo Salvio, el dueño de casa intentará adueñarse de la pelota para golpear rápido y desgastar la estructura defensiva rival.

Cómo llega Cienciano

Cienciano se metió en esta ronda eliminatoria al concluir en el segundo lugar del Grupo B de la Sudamericana con 8 unidades. Quedó únicamente por detrás del poderoso Atlético Mineiro de Brasil, relegando en la tabla a Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela.

Cienciano de Perú

Con el estratega santafesino Horacio Melgarejo al mando, el conjunto cusqueño cuenta con una nutrida presencia de futbolistas argentinos en su columna vertebral, destacándose la presencia de Neri Bandiera, Marcos Martinich y Alejandro Hohberg.

En su antecedente más reciente empató 1-1 frente a Juventud. Sabiendo que definirá la llave en la altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, la prioridad del cuadro peruano será cerrar espacios, hacer un partido largo y lastimar de contragolpe.

Lanús vs Cienciano: las posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois.

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ