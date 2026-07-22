Alejandro Garnacho deja el Chelsea y será compañero de Dibu Martínez en Aston Villa

El mercado de pases del fútbol europeo sigue moviéndose con fuerza tras la finalización del Mundial 2026, y uno de los grandes pases del verano británico involucra a un argentino: Alejandro Garnacho dejará el Chelsea y jugará en el Aston Villa, donde compartirá vestuario con Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, quien detalló que el acuerdo entre ambas instituciones se cerró mediante una "cesión con una cláusula de compra obligatoria sujeta a objetivos muy fáciles de cumplir".

Alejandro Garnacho con la camiseta del Chelsea

Unai Emery, entrenador del conjunto de Birmingham, venía insistiendo por el delantero de 22 años y finalmente logró asegurar su llegada. Tan solo una temporada después de debutar en el Chelsea, dejará el club de Londres.

El deseo del DT español por contar con Garnacho no es nuevo: ya había intentado ficharlo el año pasado antes de que el extremo pasara del Manchester United al Chelsea. Ahora, ante la salida de Morgan Rogers, quien emigró justamente al club londinense por una cifra multimillonaria, la directiva de los Villanos aceleró las gestiones para que el argentino haga el recorrido inverso.

Aston Villa viene de ser campeón de la Europa League

El atacante ya avanzó con las revisiones médicas de rutina y estampará la firma de un contrato por cuatro años, poniéndose a disposición del cuerpo técnico de cara a un semestre de máxima exigencia.

El Aston Villa deberá afrontar la Supercopa de Europa frente al PSG el próximo 12 de agosto en Salzburgo, además de disputar la fase de grupos de la Champions League, algo que podría ayudar a Garnacho pensando en una posible convocatoria a la Selección Argentina.

Sin lugar en el proyecto de Xabi Alonso

El ciclo de Garnacho en Stamford Bridge llegó a su fin tras un año marcado por la discontinuidad. Aunque sumó 43 partidos, 8 goles y 4 asistencias en la última temporada, su protagonismo cayó notoriamente en el tramo final del torneo, donde apenas fue titular en uno de los últimos 12 partidos.

Alejandro Garnacho con la Selección Argentina

La llegada de Xabi Alonso al banco del Chelsea terminó por sentenciar su salida. El ex Bayer Leverkusen y Real Madrid no lo incluyó dentro de la nómina de prioridades para su nuevo proyecto deportivo ni formó parte de los primeros trabajos de la pretemporada.

Ante este panorama, la mudanza a Birmingham aparece como una oportunidad ideal para que el Bichito relance su carrera en la Premier League, sume rodaje internacional y vuelva a meterse en la órbita de la Selección Argentina.

FMZ