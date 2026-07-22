Boca se prepara para un duelo clave en su calendario internacional. Este jueves 23 de julio, a partir de las 21:30 en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Con la premisa de sacar una ventaja amplia de cara a la revancha, el Vasco probó en el ensayo matutino de este miércoles un equipo con varias novedades de peso, cuatro modificaciones respecto al triunfo ante Sarmiento en la Copa Argentina y un marcado perfil ofensivo.

La principal novedad del entrenamiento en el predio de Ezeiza fue la presencia de Leandro Paredes en el eje de la mitad de la cancha. A tan solo 48 horas de haberse reincorporado tras disputar la Copa del Mundo y pese a arrastrar una fisura en las costillas, el capitán le manifestó al cuerpo técnico su deseo de jugar. Paredes compartirá el doble pivote con Milton Delgado.

Leandro Paredes

A la presencia del volante surgido de la cantera se le sumará el estreno de las flamantes incorporaciones del mercado de pases. En el arco, el colombiano Álvaro Montero ocupará el puesto en reemplazo de Leandro Brey, mientras que en el ataque su compatriota Sebastián Villa reaparecerá como extremo por la banda izquierda en lugar de Alan Velasco.

Ante la baja obligada de Leandro Lozano por una distensión en el semimembranoso de la pierna izquierda, Arruabarrena se inclinó por el juvenil Dylan Gorosito para ocupar el lateral derecho. El resto de la zaga se mantendrá con Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Sebastián Villa, nuevo refuerzo de Boca

En la faceta ofensiva, la presencia simultánea de Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel refleja la intención del entrenador de volcar el equipo en la ofensiva. La función táctica de Aranda, actuando como enlace clásico o retrocediendo unos metros, definirá si el Xeneize se planta con un 4-2-3-1 o un 4-3-3.

La posible formación de Boca vs O'Higgins

De no mediar inconvenientes de última hora, el once de Boca para buscar el primer paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

FMZ