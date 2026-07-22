Juan Román Riquelme habló de todo: defendió a Sebastián Villa, bancó a Rodolfo Arruabarrena y el guiño a Paulo Dybala

En la antesala del cruce frente a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó una extensa entrevista y no se guardó nada.

El máximo mandatario xeneize charló con TyC Sports y habló de las remodelaciones en La Bombonera, defendió la contratación de Sebastián Villa, se refirió al desembarco de Rodolfo Arruabarrena, elogió a Lionel Scaloni y analizó la actualidad del mercado de pases, con un pequeño guiño a Paulo Dybala.

La vuelta de Villa y la defensa del presidente

Uno de los puntos más candentes de la charla fue la incorporación de Sebastián Villa. Riquelme fue contundente respecto al regreso del atacante colombiano tras haber cumplido su condena judicial.

“Yo soy el presidente, no el técnico. Estamos contentos con cada jugador del club y con las llegadas de Montero, Lozano y Sebastián. Fuimos muy claros con él: le dijimos que iba a seguir jugando hasta el último día que decidiera el juez. Cuando dio la sentencia, no podía jugar acá, tuvo que cumplirla y la cumplió", arrancó Riquelme.

Sobre este tema, agregó: "Creemos que Villa cumple con todo lo que tenemos que tener en el club. En la vida todos merecemos una segunda oportunidad”.

Además, remarcó la buena actitud del futbolista en su salida previa: "Él tenía que hacerle una demanda a Boca para poder jugar afuera y jamás se presentó en ningún lado para pedirle plata al club. Ahora necesitamos que se prepare bien".

El respaldo al "Vasco" Arruabarrena y las obras en La Bombonera

En cuanto a la llegada del nuevo cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, Riquelme destacó la afinidad y el compromiso del DT.

"He hablado con el 'Vasco' Arruabarrena y nadie más. Solamente con Rodolfo hemos hablado, alguien que quiero mucho y tuve la suerte de tener de compañero. Él ama al club al igual que todos los bosteros y no dudó ni un segundo en venir. Es una persona muy seria y esperemos que este semestre podamos disfrutar mucho”, señaló.

Por otro lado, el máximo dirigente xeneize se mostró entusiasmado por las inauguraciones que disfrutarán los socios este jueves en el Sector L del estadio: “Mañana podremos inaugurar un nuevo lugar de La Bombonera. Los hinchas no van a poder creer con lo que se van a encontrar. Cada cosita que prometemos, la vamos a cumplir. De acá a fin de año esto va a seguir creciendo".

El mercado de pases y el guiño a Paulo Dybala

Con respecto a la situación contractual de Exequiel Zeballos, el presidente de Boca detalló: "Zeballos entrena con el plantel y tiene contrato hasta diciembre. No sé si se va al Napoli, no tengo nada que ver con el Napoli; yo soy presidente de Boca".

Luego, dejo una pequeña pista por la novela de Paulo Dybala: "¿Lo de Dybala? No sé, preguntale a él. De vez en cuando hablo, me debe la camiseta, esperemos que alguna vez cumpla...".

El elogio a la Selección Argentina tras la final del Mundial

Riquelme se tomó un momento para valorar el ciclo del seleccionado nacional tras el esfuerzo realizado en la Copa del Mundo y no ahorró en elogios para la figura del entrenador de la Albiceleste.

“Scaloni, sin duda, está entre los mejores entrenadores de la historia de nuestro fútbol. Estamos totalmente agradecidos por todas las alegrías que nos dieron. Tuvimos la suerte de criarnos juntos con Scaloni, Ayala, Samuel, Aimar... Me da mucha felicidad cómo lo han hecho. Todos fuimos afortunados de ver a Messi”, remarcó el presidente xeneize.

Además, analizó el desgaste físico con el que la Selección llegó al tramo final del torneo y puso al DT al nivel de las máximas leyendas del banco de suplentes.

“A Menotti, Bilardo, Basile y Scaloni hay que darles las gracias siempre, al igual que a los jugadores. En su momento fue increíble tener a Maradona y ahora a Messi. Yo creo que a los técnicos se les hace más fácil el día a día con Messi porque son privilegiados", explicó.

Sobre la final ante España, destacó: "Para mí, Argentina estaba cansada en la final; el partido hubiese sido otro si el equipo estaba un poco más descansado, porque jugar cada tres días se siente mucho”.

FMZ