Cuándo y a qué hora se juega la vuelta entre Boca y O'Higgins por la Copa Sudamericana

Luego de la victoria ante O’Higgins de Chile, Boca se prepara para otra seguidilla de partidos fundamentales que definirán su futuro inmediato tanto en el plano local como internacional.

El equipo conducido por el Vasco Arruabarrena sabe que no tiene margen de error si quiere avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y arrancar con el pie derecho en el ámbito doméstico.

Boca 1 - 0 O´Higginns

En ese sentido, todos los fanáticos del Xeneize se preguntan...

¿Cómo sigue la apretada agenda de Boca?

El primer desafío será este domingo 26 de julio. Por la primera fecha del Torneo Clausura, Boca arrancará su camino en el certamen local cuando visite a Deportivo Riestra.

El encuentro ante el conjunto albinegro está programado para las 19:30 horas, en un duelo clave para sumar puntos desde el inicio y rotar cargas de cara a la vuelta de la Sudamericana.

Boca vs Deportivo Riestra

Sin tiempo para festejos o lamentos, el plantel deberá cambiar el chip rápidamente. El próximo jueves 30 de julio, Boca se trasladará a Chile para disputar el partido de vuelta de los playoffs de la Gran Conquista.

El choque decisivo ante O’Higgins se jugará a partir de las 21:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, un escenario exigente donde el Xeneize buscará sellar su boleto a la siguiente fase del torneo continental.

Si es que Boca avanza de fase, ingresará formalmente a los octavos de final de la Sudamericana, donde deberá enfrentar a Deportivo Recoleta de Paraguay, equipo que previamente eliminó a San Lorenzo.

FMZ