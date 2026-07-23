"No nos subestimen": La bronca de Oscar Ruggeri por las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 disputada en el Estadio MetLife de Nueva Jersey dejó a España como campeona del mundo tras vencer a la Selección Argentina, pero el post partido sigue generando fuertes repercusiones. Más allá de la bronca lógica por el resultado deportivo, en las redes sociales proliferaron teorías conspirativas ilógicas que ponían en duda la integridad del plantel albiceleste y de la propia arenga previa de Lionel Messi.

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Ante este escenario de especulaciones descabelladas, Oscar Ruggeri alzó la voz con extrema dureza este miércoles en el programa F90 (ESPN). El "Cabezón", campeón del mundo en México 1986, no ocultó su indignación y destrozó a quienes instalaron la idea de que los jugadores se dejaron ganar.

El enojo de Ruggeri con los rumores sobre un pacto para perder

Visiblemente molesto, el exdefensor reveló que dudó en asistir al estudio debido al enojo que le provocaron los comentarios escuchados en los medios y plataformas digitales. Sin filtros, apuntó contra quienes subestiman la mentalidad competitiva de los futbolistas de élite. "Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché... Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: 'Ya está. Esta final hay que perderla'. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?", sentenció Ruggeri con absoluta firmeza.

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Dejando de lado las especulaciones fantiosiosas, el panelista analizó los motivos estrictamente deportivos de la caída en Estados Unidos, reconociendo la superioridad del rival en el duelo decisivo, pero recordando el nivel superlativo mostrado en fases anteriores. "Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España", admitió el Cabezón.

Además, Ruggeri puso en valor el triunfo por 2 a 1 en Atlanta con remontada en seis minutos, asegurando que nunca antes había visto a una selección llevar por delante a los ingleses de semejante manera.

Cruzó las teorías sobre Maradona, Grondona y la FIFA

Ruggeri también aprovechó para desmitificar los mitos urbanos históricos que suelen reflotar en cada cita mundialista, como aquel supuesto mensaje de Julio Grondona a Diego Maradona en Italia 1990 sobre frenar al equipo. "Porque dicen que Grondona le dijo a Diego de que 'hasta acá llegamos'. A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto" argumentó sobre su propia experiencia en finales.

Para cerrar su descargo, el campeón de América y del mundo exigió que se termine con el relato de los boicots institucionales por parte del máximo organismo del fútbol internacional: "Que la FIFA no te deja salir bicampeón... Es muy loco todo lo que está pasando. Por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No, déjense de joder".

BP