Adiós al parche dorado: cómo cambiará la camiseta de la Selección Argentina tras el Mundial 2026

El subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 tras caer en la definición frente a España marca el cierre de un ciclo dorado inolvidable para la Selección Argentina, un hito deportivo que no solo se traduce en el verde césped, sino también en el diseño de la indumentaria oficial. A partir de este momento, la camiseta albiceleste sufrirá modificaciones obligatorias en su pecho.

La tan ansiada insignia que certificaba la defensa del título obtenido en Qatar 2022 dejará de tener lugar en el centro de la camiseta argentina, dando paso a una nueva configuración visual para los próximos compromisos internacionales de la Scaloneta.

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España hereda el parche de campeón del mundo

La modificación principal responde al protocolo estipulado por la FIFA para las indumentarias oficiales. El distintivo dorado que portaban los futbolistas argentinos en el centro del pecho, símbolo máximo de vigencia como monarcas planetarios, pasará a ser propiedad exclusiva de la selección española.

La Roja se adueñará de dicha insignia tras la consagración conseguida el pasado domingo 19 de julio en la gran final disputada en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

España campeón de la Copa del Mundo 2026

El parche de la Copa América 2024, el único bastión continental

Con la salida del escudo dorado de la FIFA, la indumentaria de la Selección Argentina experimentará un reacomodamiento en su estética. A partir de ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni solo portarán el parche de campeón de América de 2024.

Cabe recordar que aquel título continental fue conquistado en los Estados Unidos tras vencer a Colombia en la final con el recordado gol agónico de Lautaro Martínez.

Argentina campeón de la Copa América 2024

Un antecedente que se repite: la transición post-Qatar

Esta situación reglamentaria no es nueva para el combinado nacional. El proceso actual replica exactamente el mismo camino administrativo y estipulado por el marketing deportivo que se vivió en el ciclo anterior.

Desde la obtención de la Copa América 2021 en el Maracaná hasta el último amistoso previo al inicio del Mundial de Qatar 2022, la Albiceleste lució el parche continental. Del mismo modo, durante el desarrollo de la Copa América 2024, el seleccionado lució en su pecho el parche de campeón del año 2021 y no el de campeón del mundo, respetando los tiempos y normativas de los torneos organizados por la CONMEBOL y la FIFA.

BP