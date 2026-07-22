"No hagamos eco de cualquier cosa": Mario Kempes defendió a la Selección y sepultó los mitos sobre la manipulación de la final

Tras la dolorosa caída de la Selección Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey, las redes sociales se inundaron de especulaciones y versiones sin sustento sobre una supuesta manipulación o falta de entrega. Ante este escenario, Mario Kempes, una de las máximas leyendas del fútbol nacional y campeón del certamen en 1978, alzó la voz para poner paños fríos y defender con firmeza el honor de portar la camiseta celeste y blanca.

"Que el mundo se entere que son nuestras": El padre de Rodrigo De Paul defendió a los jugadores por mostrar la bandera de Malvinas

Con la autoridad que le confier en su historia como referente del combinado nacional, el exdelantero expresó un mensaje directo a los hinchas: "Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país, y yo tuve esa suerte".

A partir de ese sentimiento de pertenencia, cuestionó con dureza los rumores malintencionados: "Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite, y esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie".

La Selección Argentina en el Mundial 2026

El bajón futbolístico y la exigencia con responsabilidad

Kempes reconoció que el rendimiento colectivo en el duelo definitorio no estuvo a la altura de las expectativas ni del nivel que el equipo había mostrado en las instancias anteriores de la competencia. Sin embargo, separó tajantemente el análisis táctico y físico de las acusaciones infundadas.

"No fue el partido que todos esperábamos, se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, hay días mejores y días peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante", reflexionó el exgoleador, entendiendo los baches deportivos como parte natural de la alta competencia.

En la misma línea, exigió responsabilidad a la hora de emitir juicios públicos: "Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes, como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento".

Para cerrar su mensaje, el histórico artillero apostó por la unidad y el respaldo incondicional hacia los futbolistas y el cuerpo técnico, instando a respetar los colores "en las buenas y en las malas" y cerrando con un grito de aliento para lo que viene: "Así que vamos por siempre, Argentina".

BP