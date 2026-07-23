Guía del Torneo Clausura 2026: zonas, formato y el mapa de los 30 equipos de Primera División

El fútbol argentino vuelve al ruedo tras el receso mundialista. La Liga Profesional de Fútbol reactiva sus motores para dar inicio al Torneo Clausura 2026, una competencia que definirá no solo al segundo campeón de la temporada, sino también los pasajes a las copas internacionales de 2027 y los temidos descensos. Con un mercado de transferencias extendido por la AFA hasta el 31 de julio, los planteles se rearmaron por completo.

Cuándo vuelve el fútbol argentino tras el Mundial 2026: formato y cronograma de la primera fecha

¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026 y cuál es su formato?

El campeonato tiene su fecha de inicio estipulada para este jueves 23 de julio y finalizará en el mes de diciembre. El formato repite exactamente la estructura del primer semestre, pero invirtiendo por completo las localías de cada encuentro.

Fase de Zonas: Los 30 equipos se dividen en dos grupos de 15 integrantes cada uno.

Cantidad de fechas: Se disputarán 16 jornadas en total. Esto incluye 14 partidos ante rivales de la misma zona, una fecha interzonal destinada exclusivamente a los clásicos y una jornada interzonal adicional definida por sorteo.

Clasificación a Playoffs: Los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final.

Instancia de Eliminación Directa: Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único en la cancha del club mejor clasificado. La gran final por el título se desarrollará en un estadio neutral.

Trofeo de la Liga Profesional

Así quedaron compuestas las zonas del Clausura 2026

Zona A: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe, Platense, Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Zona B: River Plate, Racing Club, Huracán, Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Banfield, Tigre, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Barracas Central, Aldosivi de Mar del Plata, Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El análisis de los 30 equipos, uno por uno

Zona A

Boca Juniors: Tuvo un paso irregular en el Apertura y quedó eliminado prematuramente en octavos de final frente a Huracán. Inicia el Clausura con el debut de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo al mando del equipo. El objetivo obligado es enderezar el rumbo y pelear arriba. Disputa la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Altas: Álvaro Montero, Sebastián Villa y Leandro Lozana

Bajas: Edinson Cavani, Ander Herrera, Agustín Martegani, Exequiel Zeballos, Agustín Marchesín y Nicolás Orsini.

Boca Juniors

Independiente: Tuvo un andar irregular en la primera parte del año. Gustavo Quinteros se mantiene al mando. El Rojo apunta a pelear el ingreso a la Copa Libertadores. Sigue con vida en la Copa Argentina

Altas: Santiago Mele.

Bajas: Nicolás Freire, Milton Valenzuela, Federico Mancuello e Ignacio Malcorra

Independiente

San Lorenzo: Decepcionó en el Apertura. Inicia la era de Néstor "Pipo" Gorosito en el banco. El "Ciclón" buscará enderezar el rumbo para clasificar a copas internacionales. Disputa paralelamente la Copa Argentina.

Altas: Juan Pablo Álvarez.

Bajas: Jhohan Romaña, Luciano Vietto, Guzmán Corujo, Franco Lorenzón, Gonzalo Alassia, Francisco Perruzzi, Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Diego Herazo.

San Lorenzo

Talleres de Córdoba: Clasificó a los playoffs del Apertura pero fue eliminado rápidamente. Contrató a Jorge Sampaoli como DT tras la salida de Carlos Tevez y buscará ser protagonista en este Clausura.

Altas: Federico Fattori y Román Riquelme

Bajas: Ulises Ortegoza y Guido Herrera

Jorge Sampaoli, nuevo DT de Talleres

Instituto de Córdoba: Cumplió una campaña aceptable en el Apertura. Diego Flores comanda el barco. Su meta primordial es consolidar la permanencia y soñar con la Copa Sudamericana.

Altas: Marcos Ledesma

Bajas: Ninguna

Vélez Sarsfield: Fue uno de los animadores del Apertura pero solo llegó hasta los octavos de final. Guillermo Barros Schelotto sigue al frente del equipo. El "Fortín" buscará revancha en el Clausura.

Altas: Ninguna

Bajas: Braian Romero, Imanol Machuca, Marcelo Camargo, Rodrigo Piñeiro y Álvaro Montero

Vélez

Estudiantes de La Plata: Conducido por Alexander "Cacique" Medina, el "Pincha" apuesta todo a revalidar credenciales en el Clausura y avanzar en la Libertadores.

Altas: Mauro Méndez, Alexis Manyoma y Luciano Giménez

Bajas: Gonzalo Piñeiro y Matías Godoy

Lanús: Tuvo un rendimiento de mayor a menor en el Apertura. Mauricio Pellegrino continúa en la dirección técnica. El Granate necesita sumar para ingresar a la Libertadores 2027. Sigue compitiendo en la Sudamericana.

Altas: Allan Wlk y Alexis Segovia

Bajas: Bruno Cabrera, Lucas Acosta y Alexis González

Lanús

Newell's Old Boys: Tuvo una campaña compleja en el Apertura. Frank Darío Kudelka se mantiene al frente del equipo. La prioridad absoluta es salir del fondo de la Tabla Anual.

Altas: Franco Escobar, Lautaro Gianetti y Alan Soñora

Bajas: Juan Ignacio Méndez, Gabriel Risso Patrón, Michael Hoyos, Franco García, Thiago Gigena y Luciano Herrera

Defensa y Justicia: Tuvo un semestre discreto. Julio Vacari conduce el plantel. El "Halcón" intentará meterse en puestos de Copa Sudamericana.

Altas: Fernando Román, Leandro Fernández y Matías Borgogno

Bajas: Abiel Osorio, Tomás Escalante, Ever Banega,Marcos Ledesma y Cristopher Fiermarín

Central Córdoba (SdE): Actualmente no tiene un director técnico definitivo debido a la sorpresiva renuncia de Lucas Pusineri. El plantel profesional está a cargo de una dupla interina compuesta por los ayudantes de campo Matías Villavicencio y Emilio Romero. Su principal meta es sumar para sostener la categoría.

Altas: Felipe Aguilar y Leonardo Sequeira

Bajas: Agustín Quiroga

Lucas Pusineri dejó su cargo en Central Córdoba a pocos días del inicio del Clausura

Unión de Santa Fe: Fue una de las sorpresas del Apertura tras eliminar a Independiente Rivadavia, uno de los favoritos. Luego, el conjunto tatengue quedó fuera de la competencia en la instancia de los cuartos de final tras perder 2 a 0 frente a Belgrano. Ahora buscará seguir por el mismo camino con Leonardo Madelón al frente del plantel.

Altas: Ignacio Malcorra, Juan de Dios Pintado y Eric Ramírez

Bajas: Mauro Pittón

Malcorra volvió a Unión de Santa Fe

Platense: Tuvo un Apertura de reconstrucción tras ser protagonista el año previo. Walter Zunino comanda el barco que buscará pelear los puestos de vanguardia.

Altas: ninguna

Bajas: Felipe Bussio y Benjamín Bosch

Deportivo Riestra: Sufrió el rigor de la categoría en el Apertura. Guillermo Duró es el DT. Está obligado a hacer una campaña sólida para mantenerse en Primera.

Altas: Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio,Braian Sánchez y Thiago Lauro

Bajas: Mateo Ramírez, Johnson Nsumoh, Justo Rodríguez, Manuel Airllo y Jonathan Herrera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: Tras la etapa inicial del año, el Lobo mendocino es dirigido actualmente por Darío Franco, quien asumió con el objetivo de enderezar el rumbo futbolístico y escapar de la zona complicada de la tabla.

Altas: Ninguna

Bajas: Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Tobías Cervera, Tomás Ortiz, Nicolás Linares, Tomás O'Connor y Juan Pablo Álvarez

Claudio Tapia rompió el silencio tras la derrota de la Selección Argentina y respondió a las teorías sobre la final ante España

Zona B

River Plate: Tras cerrar la etapa anterior dónde perdió la final del Apertura 2026 ante Belgrano, el "Millonario" inicia este nuevo torneo bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet. La meta es alzar el Clausura y pelear fuerte en el plano internacional, donde compite en la Copa Sudamericana.

Altas: Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González

Bajas: Maximiliano Meza, Paulo Díaz, Franco Armani, Sebastián Boselli, Andrés Herrera, Tobías Leiva, Elián Giménez, Cristian Jaime, Bautista Dadín (Aldosivi)

Luego de jugar el Mundial 2026, Nicolás Oatmendi jugará el River

Racing Club: Mostró ráfagas de buen nivel. Tras el cierre del ciclo de Gustavo Costas, asumió la conducción técnica Juan Pablo Vojvoda. La "Academia" buscará ser protagonista.

Altas: Ulises Ortegoza, Alfonso Espino, Matías Kranevitter, Lautaro Díaz

Bajas: Bruno Zuculini

Racing Club

Huracán: Registró una primera mitad de año irregular. Diego Martínez sostiene el cargo. El "Globo" planea meterse de lleno en la discusión por copas.

Altas: Ninguna

Bajas: Luciano Giménez, Milton Ríos y Eric Ramírez

Rosario Central: El "Canalla" ratificó una gran noticia para su hinchada: Ángel Di María renovó su contrato y continúa en la institución. Tras despejar los interrogantes sobre su futuro, "Fideo" encabeza el plantel de cara al Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores bajo las órdenes Jorge Almirón.

Altas: Axel Werner y Franco Cervi

Bajas: Ninguna

Ángel Di María continúa en Rosario Central

Belgrano de Córdoba: El "Pirata cordobés" afronta este Clausura con la chapa y el enorme envión anímico de ser el flamante e histórico campeón del Torneo Apertura 2026. El equipo de Ricardo Zielinski mantiene una base importante para jugará este torneo con la tranquilidad del título en el bolsillo, pero con la ambición de seguir siendo protagonista.

Altas: Ninguna

Bajas: Tomás Castro

Belgrano de Córdoba campeón del Apertura 2026

Argentinos Juniors: Tuvo un notable Apertura alcanzando las semifinales. Nicolás Diez omanda al "Bicho". Está en puestos de vanguardia en la Anual y buscará coronar el Clausura.

Altas: Kevin Gutierrez

Bajas: Leandro Lozano, Leandro Fernández, Enzo Pérez, Federico Fattori y Román Riquelme

Gimnasia y Esgrima La Plata: No logró la regularidad deseada en el torneo pasado. Ariel Pereyra dirige al "Lobo" que tiene como meta es prenderse en la lucha por ingresar a la Sudamericana.

Altas: Harlen Castillo y Lucas Janson

Bajas: Lucas Castro, Gonzalo González y Juan de Dios Pintado

Lucas Janson fue cedido de Boca a Gimnasia LP

Banfield: Redondeó una campaña floja en la primera parte de 2026. Pedro Troglio idera el banco y necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona de los promedios.

Altas: Ninguna

Bajas: Sergio Vittor, Nicolás Colazo, Mauro Méndez y Juan Iribarren

Tigre: Tuvo un andar irregular durante el Apertura 2026: arrancó ganándole a Estudiantes de Río Cuarto (2-0) y Racing (3-1), pero posteriormente atravesó una racha de ocho partidos sin victorias que lo dejaron sin chances de clasificar a los Playoffs. Ahora, el "Matador" de Diego Davobe buscará revertir esa imagen.

Altas: Lautaro Morales y Gonzalo Requena

Bajas: Ninguna

Tigre

Atlético Tucumán: Finalizó el Apertura de manera intermitente en los puestos medios. Julio César Falcioni comanda al "Decano" que tiene como objetivo es rasguñar un cupo internacional.

Altas: Julián Fernández

Bajas: Alexis Segovia

Sarmiento de Junín: Coqueteó constantemente con las posiciones de descenso. Facundo Sava comanda tácticamente al "Verde" que tiene como norte principal es asegurar la permanencia.

Altas: Iván Arboleda, Julián Mavilla y Jonathan Herrera

Bajas: Ninguna

Barracas Central: No logró clasificar a los playoffs del Apertura 2026 y en el plano internacional el Guapo hizo su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026, integrando el Grupo G, pero no superó la fase de grupos. Ahora el equipo de Diego Ayude buscará un andar más regular en el campeonato local.

Altas: Ninguna

Baja: Facundo Bruera

Barracas Central

Aldosivi: El "Tiburón" regresó a la elite del fútbol argentino y no logró conseguir ninguna victoria. El conjunto marplatense cerró el certamen en la zona baja de la tabla con 8 puntos, producto de 8 empates y 8 derrotas tras las 16 fechas disputadas.El equipo de Israel Damone está obligado a sumar para mantener la categoría

Altas: Leonardo Sigali, Lucas "Pata" Castro, Eric Ramírez, Lucas Acosta, Andrés Chávez, Matías Godoy, Elías López, Joaquín Pombo, Nicolás Linares y Bautista Dadín

Bajas: Emanuel Iñíguez, Axel Werner, Fernando Román, Guillermo Enrique, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez, Federico Gino, Roberto Bochi y Sebastián Moyano

Estudiantes de Río Cuarto: Sufrió la brecha de jerarquía en su debut absoluto en Primera División. Rubén Forestello lidera el cuerpo técnico. Están obligados a sumar desde la primera fecha.

Altas: Juan Garro, Lucas Bruera, Yeison Moreno, Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Gonzalo González, Ibrahim Hesar

Bajas: Ramón Ábila, Tobías Ostchega, Tobías Leiva, Renzo Bacchia, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Nicolás Morro, Mauro Molina, Jeremías Ramponi, Mauricio Tevez y Agustín Morales

Independiente Rivadavia de Mendoza: Metió un arranque intenso en el Apertura y buscará ser nuevamente animador del Clausura 2026. La "Lepra" de Alfredo Berti tiene como objetivo seguir sumando para mantener la categoría y continuar peleando en la Copa Libertadores.

Altas: Ninguna

Bajas: Sebastián Villa, Nahuel Arena y Bautista Dadín