Apenas cuatro días después de finalizar la Copa Mundial 2026, AFA larga el Torneo Clausura 2026, campeonato de Primera División del Fútbol Argentino que llega para completar la Temporada 2026 de Liga Profesional. Será la cuarta edición del renovado formato estrenado el año pasado, y que al momento consagró a Platense, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba como campeones.

Liga Profesional del Fútbol Argentina

Dos zonas de 15 equipos y Playoffs para definir a los dos clubes que protagonizarán la final del 13 de diciembre. El Clausura también completará una Tabla Anual que proclamará campeón a su líder, clasificará 9 equipos a copas internacionales y sentenciará un descenso, acompañando al último de los promedios.

Fecha 1 del Clausura 2026: días, horarios y cómo ver los partidos por TV

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano CBA - Rosario Central Árbitro: Zunino Sebastián VAR: Delfino Germán

Belgrano, campeón del Apertura, abre el Clausura ante Rosario Central

19.30 Sarmiento - Argentinos Jrs. Árbitro: Lobo Medina Luis Asistente 1: Espinoza Damián VAR: Monzón Brizuela Gastón

21.45 Defensa y Justicia - Aldosivi (M.D.P.) Árbitro: Zamora Daniel E. VAR: Echenique Fernando

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia MZA - Central Córdoba SE Árbitro: Gariano Andrés VAR: Llobet Fabrizio

19.00 Racing Club - Gimnasia y Esgrima L.P. Árbitro: Ramírez Nicolás VAR: Paleta Héctor

Racing estrena a Vojvoda en la Liga Profesional

19.00 Vélez Sarsfield - Instituto A.C. CBA. Árbitro: Merlos Andrés VAR: Franklin Adrián

21.15 Huracán - Banfield Árbitro: Pafundi Juan VAR: Fortunato Laura

21.15 Platense - Unión Árbitro: Martínez Sebastián VAR: Di Iorio Salomé

El fútbol argentino se moderniza: las 7 nuevas reglas que se estrenan en el Torneo Clausura 2026

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes Río Cuarto - Tigre Árbitro: Ferreyra Bryan VAR: Trucco Silvio

17.00 Newell’s Old Boys - Talleres CBA Árbitro: Baliño Ignacio VAR: Carreras José

19.15 River Plate - Barracas Central Árbitro: Arasa Nazareno VAR: Echavarría Pablo

River debuta con Barracas tras el cachetazo de Copa Argentina

21.30 Lanús - San Lorenzo Árbitro: Rey Hilfer Leandro VAR: Ceballos Diego

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia (MZA.) Árbitro: Carranza Álvaro VAR: Macheroni Maximiliano

17.15 Estudiantes de L.P. - Independiente Árbitro: Dóvalo Pablo VAR: Habib Sebastián

Boca no jugará la Fecha 2, al igual que Lanús y Tigre, por sus compromisos de Sudamericana

19.30 Deportivo Riestra - Boca Juniors Árbitro: Mastrángelo Hernán Cuarto árbitro: Echenique Fernando D.

Resultados y Tabla de Posiciones de la Liga Profesional Argentina EN VIVO

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