Apenas cuatro días después de finalizar la Copa Mundial 2026, AFA larga el Torneo Clausura 2026, campeonato de Primera División del Fútbol Argentino que llega para completar la Temporada 2026 de Liga Profesional. Será la cuarta edición del renovado formato estrenado el año pasado, y que al momento consagró a Platense, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba como campeones.
Dos zonas de 15 equipos y Playoffs para definir a los dos clubes que protagonizarán la final del 13 de diciembre. El Clausura también completará una Tabla Anual que proclamará campeón a su líder, clasificará 9 equipos a copas internacionales y sentenciará un descenso, acompañando al último de los promedios.
Fecha 1 del Clausura 2026: días, horarios y cómo ver los partidos por TV
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano CBA - Rosario Central Árbitro: Zunino Sebastián VAR: Delfino Germán
19.30 Sarmiento - Argentinos Jrs. Árbitro: Lobo Medina Luis Asistente 1: Espinoza Damián VAR: Monzón Brizuela Gastón
21.45 Defensa y Justicia - Aldosivi (M.D.P.) Árbitro: Zamora Daniel E. VAR: Echenique Fernando
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia MZA - Central Córdoba SE Árbitro: Gariano Andrés VAR: Llobet Fabrizio
19.00 Racing Club - Gimnasia y Esgrima L.P. Árbitro: Ramírez Nicolás VAR: Paleta Héctor
19.00 Vélez Sarsfield - Instituto A.C. CBA. Árbitro: Merlos Andrés VAR: Franklin Adrián
21.15 Huracán - Banfield Árbitro: Pafundi Juan VAR: Fortunato Laura
21.15 Platense - Unión Árbitro: Martínez Sebastián VAR: Di Iorio Salomé
El fútbol argentino se moderniza: las 7 nuevas reglas que se estrenan en el Torneo Clausura 2026
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes Río Cuarto - Tigre Árbitro: Ferreyra Bryan VAR: Trucco Silvio
17.00 Newell’s Old Boys - Talleres CBA Árbitro: Baliño Ignacio VAR: Carreras José
19.15 River Plate - Barracas Central Árbitro: Arasa Nazareno VAR: Echavarría Pablo
21.30 Lanús - San Lorenzo Árbitro: Rey Hilfer Leandro VAR: Ceballos Diego
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia (MZA.) Árbitro: Carranza Álvaro VAR: Macheroni Maximiliano
17.15 Estudiantes de L.P. - Independiente Árbitro: Dóvalo Pablo VAR: Habib Sebastián
19.30 Deportivo Riestra - Boca Juniors Árbitro: Mastrángelo Hernán Cuarto árbitro: Echenique Fernando D.
Resultados y Tabla de Posiciones de la Liga Profesional Argentina EN VIVO
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