Boca vs O'Higgins, por la Copa Sudamericana: a qué hora es, por dónde verlo en vivo y formaciones

Luego de haber iniciado el semestre con una gran victoria por Copa Argentina, Boca pone primera en el plano internacional. A partir de las 21:30 horas de este jueves, el Xeneize recibe a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El choque de este jueves marcará un punto de inflexión en la temporada para el Xeneize, que busca hacerse fuerte ante su gente y sacar una diferencia sustancial antes de encarar el viaje de vuelta a Chile.

Desde La Bombonera, partido será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte y se podrá ver en vivo a través de ESPN.

Cómo llega Boca

Boca aterriza en esta instancia tras haber finalizado en la tercera posición de su zona en la Copa Libertadores. La imposibilidad de avanzar a los octavos del máximo torneo de la Conmebol derivó en esta "vida extra" en la Sudamericana, objetivo prioritario para el tramo final del año.

Boca Juniors

Tras debutar con una victoria en el certamen local frente a Sarmiento de Junín, el Vasco Arruabarrena afrontará su primer gran duelo eliminatorio. El DT busca imprimirle su sello táctico y darle rodaje al retorno de Leandro Paredes como dueño y eje del mediocampo.

El cuerpo técnico no podrá contar con el lateral uruguayo Leandro Lozano, marginado por lesión, lo que le abre la puerta al juvenil Dylan Gorosito. Además, Carlos Palacios tampoco estará disponible para este choque por molestias físicas. No obstante, debutarán sus nuevos refuerzos: Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Cómo llega O'Higgins

O'Higgins sacó boleto a estos playoffs tras concretar una gran fase inicial en el Grupo C de la Copa Sudamericana, escoltando al poderoso São Paulo y dejando en el camino a equipos históricos como Millonarios de Colombia.

O'Higgins de Chile

Dirigido por el técnico argentino Lucas Bovaglio, el equipo chileno cuenta con varios futbolistas con recorrido en la Liga Profesional, entre los que destacan Alan Robledo, Miguel Brizuela y el mediocampista Martín Sarrafiore.

En la Primera División de Chile, el conjunto celeste ocupa la décima casilla de la tabla de posiciones y apuesta plenamente a la gesta internacional para marcar un hito en su historia reciente. Su meta en La Bombonera será sostener el cero y explotar la velocidad por las bandas.

Boca vs O'Higgins: las formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

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